In queste ore è stata mandata in onda in tv l’ultima intervista di Ornella Vanoni, che la cantante aveva registrato un mese fa.

L’ultima intervista di Ornella Vanoni

È trascorsa quasi una settimana da quando è morta Ornella Vanoni. In questi giorni dunque l’Italia intera si è fermata per ricordare e omaggiare una delle cantanti più importanti della musica italiana, che si è spenta all’età di 91 anni nella sua casa di Milano. Nelle ultime ore intanto, su La7, è stata mandata in onda l’ultima intervista che l’artista ha rilasciato, che è stata registrata circa un mese fa. La Vanoni ha infatti concesso una lunga chiacchierata ad Aldo Cazzullo, durante la quale ha rivissuto i momenti salienti della sua vita privata e artistica.

Dopo aver parlato della sua infanzia, Ornella ha raccontato dei suoi più grandi amori, partendo naturalmente da Gino Paoli. A riguardo la cantante ha affermato: “Mi avevano detto che scriveva canzoni di m*rda ed era fr*cio, mentre di me dicevano che portavo sfiga ed ero pure lesbica. […] La nostra è una storia di passione, anche quella che fa soffrire. Sentivo odore di altre donne”. Ma non è finita qui. Si passa poi alla storia con Giorgio Strehler. Qui la Vanoni ricorda: “Un giorno lui mi disse che mi amava follemente. Non capivo cosa fosse l’amore, è arrivato come un dardo, ha squassato la mia corazza. In quel momento sono nata io, è nata Ornella”.

LEGGI ANCHE: Filippo Magnini lancia stoccate ad alcuni concorrenti di Ballando

Nella parte finale della sua ultima intervista, Ornella Vanoni affronta anche il discorso della fede e della morte. A quel punto, con la sua solita sincerità, la cantante ha dichiarato: “La religione? Credo in Cristo, che è un uomo come noi, non in Dio”.

Infine non è mancato anche un commento sulla vita dopo la morte: “Nessuno sa come è l’aldilà”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.