Oroscopo di Joss per la settimana: ecco le previsioni segno per segno dal 16 al 22 giugno 2025. Scopriamo cosa ci riservano le stelle in questi sette giorni!

1 – Oroscopo di Joss, Cancro

Il Sole entra nel vostro segno venerdì, dando il via a un nuovo ciclo personale. Le giornate precedenti possono portarvi qualche tensione interiore, specie se vi sentite sottovalutati. Ma il weekend segna la svolta: rinascita emotiva e voglia di lasciarsi alle spalle il passato. Giove nel segno è garanzia di un’evoluzione sorprendente nel corso dell’anno.

2 – La settimana della Vergine

Settimana positiva, soprattutto in campo sociale e professionale. Ottimo momento per proporre un progetto o farsi notare. Le relazioni si rafforzano, ma evitate di essere troppo razionali in amore: lasciate spazio anche al cuore. L’ingresso di Marte nel segno porta tanta energia e qualche tensione in più con chi vi circonda.

3 – Segni della settimana: il Toro

Un cielo che vi invita a riflettere prima di agire. Marte in quadratura vi rende un po’ nervosi, specie sul fronte economico. È il momento giusto per sistemare alcune questioni pratiche rimandate da tempo. In amore, meglio evitare confronti troppo accesi. La presenza di Venere ancora transitante nel segno è buon auspicio per il denaro e i commercianti.

4 – I segni della settimana, Pesci

Finalmente un po’ di chiarezza nei rapporti. Venere vi favorisce in amore: spazio al romanticismo e alla dolcezza. Sul lavoro potreste avere nuove ispirazioni, ma evitate distrazioni. Weekend favorevole per ritrovare energia con la famiglia o nella natura. L’opposizione di Marte è foriera di trasformazioni e novità: un contatto se ne va, un altro appare.

5 – 16-22 giugno: l’oroscopo dello Scorpione

Settimana intensa ma anche molto produttiva. Attenzione però alla gelosia o ai pensieri ossessivi, specialmente in amore. Sul lavoro, siete più persuasivi che mai: approfittatene per avanzare una richiesta o concludere un accordo. Marte in sestile all’undicesimo campo solare, racconta di incontri d’amore, sesso, amicizie e nuove collaborazioni in arrivo.

6 – Cosa dicono le stelle per il Capricorno

Giornate impegnative ma ricche di risultati se saprete adattarvi. L’opposizione del Sole (da venerdì) porta alla luce ciò che va affrontato nei rapporti personali. La chiave sarà trovare equilibrio tra dovere e desiderio. Anche Giove dal polo opposto vi chiede di selezionare chi vi regala luce e chi invece soltanto buio.

7 – La settimana del Leone

Una settimana in cui potreste sentire la necessità di stare un po’ in disparte. Il Sole in XII casa porta introspezione. Le relazioni potrebbero richiedere più attenzione, soprattutto se vi sentite trascurati. Dal 21, però, torna l’ottimismo. Buone nuove nell’ambito delle cause giuridiche, e della salute: notizie positive sono in arrivo.

8 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Settimana ideale per risolvere piccoli malintesi o riprendere in mano un progetto. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal corpo: avete bisogno di più riposo. In amore, i single possono ricevere una sorpresa interessante da un contatto del passato. L’uscita di scena di Marte all’orizzonte del vostro cielo, vi regala uno stato d’animo sicuro e mite.

9 – Previsioni settimana: Sagittario

Le prime giornate sono confuse: meglio non prendere decisioni impulsive. Da venerdì, però, cambia l’energia e torna l’entusiasmo. Buon momento per rivedere obiettivi personali e lavorativi. L’amore migliora nel weekend con più leggerezza. La quadratura di Marte al Sole segna un’avanzata a tutto tondo della vostra persona e della coppia.

10 – Gemelli

Ultimi giorni del Sole nel segno: sfruttateli per fare il pieno di energia. Settimana perfetta per incontri, colloqui, o viaggi brevi. Venere vi rende affascinanti e comunicativi. Da venerdì, però, l’umore può cambiare: attenzione a non diventare troppo critici. Marte infatti dal segno del cancro, segnala la necessita di iniziare qualcosa di nuovo, un nuovo inizio è in arrivo.

11 – Oroscopo di Joss: Ariete

La settimana inizia con grande carica mentale: Mercurio favorisce comunicazioni brillanti e decisioni rapide, soprattutto sul lavoro. Tuttavia, la Luna di metà settimana potrebbe accentuare l’irritabilità. In amore, serve equilibrio: evitate reazioni impulsive. Sabato e domenica ideali per un chiarimento. Ricordatevi che Saturno nel segno può essere un ottimo trampolino di lancio, o l’orlo di un precipizio.

12 – Joss oroscopo settimana, la Bilancia

La Luna e Venere in buon aspetto vi aiutano a trovare armonia in amore, ma il lavoro può portare piccoli contrasti. Cercate di non essere troppo accomodanti: è il momento di far valere le vostre idee, soprattutto in ambito creativo. È il momento di mettere il turbo nel campo del lavoro: buone nuove sono in arrivo, soprattutto per chi da tempo stesse cercando un cambiamento col botto!