Ecco tutte le previsioni e la nuova classifica dei segni dell’oroscopo di Joss per la settimana che va dal 3 al 9 marzo 2025.

1 – Oroscopo di Joss: il Toro

La tua creatività è al top, approfitta di questa settimana per concentrarti su attività artistiche o personali che ti appassionano. Sul fronte sentimentale, una discussione con il partner potrebbe farti riflettere, ma tutto si risolverà nel giro di poco.

2 – Le previsioni: il Cancro

Sarà una settimana in cui dovrai fare attenzione a non farti sopraffare dalle emozioni. Sul lavoro, un impegno importante richiederà la tua concentrazione, ma non trascurare le esigenze della tua vita privata. Un piccolo gesto di affetto ti farà sentire apprezzato.

3 – I Pesci

Sarai particolarmente intuitivo questa settimana. Segui il tuo istinto, soprattutto nelle decisioni personali e professionali. Una buona notizia potrebbe arrivare da un amico o un collega, portando un po’ di serenità. La tua creatività sarà molto vivace.

4 – Classifica della settimana: l’Ariete

Questa settimana ti sentirai più energico che mai. È un buon momento per affrontare nuovi progetti o iniziative. Tuttavia, cerca di non essere troppo impulsivo nelle decisioni importanti. Il weekend sarà ideale per rilassarti e fare il punto della situazione.

5 – I segni della settimana: il Capricorno

Le tue ambizioni professionali sono in crescita. Concentrati su ciò che puoi fare per raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, se hai qualche dubbio, parlane apertamente con il partner: la sincerità ti porterà più lontano.

6 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Sarà una settimana di cambiamenti, che potrebbero riguardare sia la tua vita personale che quella professionale. L’importante è essere flessibile e adattarti alle nuove circostanze. Le tue relazioni sociali potrebbero prendere una piega interessante.

7 – Gemelli

Le relazioni sociali saranno un punto forte in questa settimana. Potresti fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti. Se hai in mente qualche cambiamento nella tua vita professionale, questo è il momento di fare dei piani concreti.

8 – Classifica dal 3 al 9 marzo: lo Scorpione

Ti sentirai particolarmente ispirato, sia sul lavoro che nelle tue passioni personali. Potresti ricevere un riconoscimento per i tuoi sforzi recenti. In amore, potrebbe esserci un piccolo problema da risolvere, ma niente che non possa essere affrontato con dialogo.

9 – La settimana del Leone

Hai una grande energia e motivazione. Questo è il momento giusto per lanciarti in nuovi progetti o per intensificare gli sforzi in quelli già in corso. In amore, un incontro interessante potrebbe farti battere il cuore, ma prendi il tempo per conoscere veramente la persona.

10 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Potresti sentirti un po’ sopraffatto dalle responsabilità questa settimana, ma non perdere la calma. Il tuo approccio pratico ti aiuterà a gestire tutto senza troppi problemi. Dedica qualche momento a te stesso per ricaricare le energie.

11 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

Questa settimana ti invita a riflettere su ciò che vuoi veramente dalla tua vita. Potresti sentirti tentato di cambiare direzione, ma prendi il tempo per valutare tutte le opzioni. Sul fronte delle relazioni, un incontro inaspettato ti sorprenderà.

12 – Le previsioni dal 3 al 9 marzo: la Bilancia

La comunicazione sarà chiave questa settimana. Sarà più facile esprimere le tue opinioni, ma fai attenzione a come ti poni con gli altri, soprattutto in ambito professionale. In amore, una discussione potrebbe chiarire dei malintesi.