Settembre cosa ci riserverà? Ecco le previsioni della settimana dal 1° al 7 dell’oroscopo di Joss: la classifica completa.

1 – Oroscopo di Joss: Vergine

Tutto deve funzionare alla perfezione, vero? Ma settembre ti invita a goderti anche ciò che non puoi controllare. Il lavoro ti sfida, ma alla fine della settimana raccogli applausi (anche silenziosi). In amore, potresti sorprenderti di quanto può scaldare un semplice “come stai davvero?”. Se sei in coppia, ritrovi una bella complicità quotidiana. Se sei solo, qualcuno ti osserva da un po’, con tenerezza. Rilassati: sei più amato di quanto pensi.

2 – Previsioni della settimana, Leone

Ruggisci pure, ma con stile: questa settimana sei un mix di fascino e leadership. Al lavoro sembri sapere sempre cosa fare — e anche se bluffi, nessuno se ne accorge. In amore ti senti il protagonista di un film romantico, ma ricordati che la co-star vuole spazio. Sorprendi con piccoli gesti, non solo con grandi discorsi. Se sei single, uno sguardo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, soprattutto quando meno ci credi.

3 – La classifica: Toro

Qualcuno al lavoro fa la primadonna? Tu sorridi e vai avanti, perché la tua pazienza stavolta paga in modo clamoroso. In amore invece c’è un’aria più frizzante del solito: un messaggio o uno sguardo ti scombina i piani. Settembre inizia con una voglia matta di tenerezza, e per una volta sei tu quello che osa per primo. Approfitta di questa carica per dire quello che senti. Evita però di fossilizzarti: muoversi fa bene anche al cuore.

4 – Cosa dicono le stelle per la Bilancia

Questa settimana cammini sul filo dell’equilibrio tra impegni e sentimenti, ma con grazia da funambolo. Al lavoro non tutto fila liscio, ma sai mediare con classe e gentilezza. In amore, invece, il cuore traballa un po’ di più: una vecchia conoscenza riappare o ti scrive qualcosa che ti fa riflettere. Lascia spazio all’imprevisto, che potrebbe portarti una sorpresa dolce. Se ti fidi del vento,

ti porta dove sorridi.

5 – Oroscopo di Joss, Cancro

Se ti dicessero che stai brillando, arrossiresti — ma è la verità. In ufficio trovi finalmente spazio per dire la tua e sorprendere chi ti aveva sottovalutato. In amore sei dolce come un tiramisù fatto in casa: chi ti ha nel cuore se ne accorge e vuole di più. Occhio però a non chiuderti nel tuo guscio se qualcosa ti turba. Il bello di settembre è che porta nuove possibilità, basta non lasciarsele scappare per paura.

6 – Capricorno

Sei concreto come sempre, ma stavolta anche più dolce. Una combinazione rara, e per questo preziosa. In ufficio hai una visione chiara e metti in riga chi perde tempo, senza nemmeno alzare la voce. In amore, invece, è il momento di lasciarti andare un po’ di più: chi ti vuole bene vuole vederti felice, non solo efficiente. Una sorpresa può arrivare da qualcuno che stimi molto. Se hai voglia di fare una mossa, è ora.

7 – Oroscopo Gemelli

Ti svegli curioso e vai a dormire con mille idee per rivoluzionare l’ufficio… o la tua relazione. Ma tra pensare e fare, c’è di mezzo un po’ di confusione. Al lavoro sembri il motore del gruppo, ma occhio a non bruciare troppo in fretta l’entusiasmo. In amore sei uno zingaro del cuore: bello, ma ogni tanto fermati e ascolta. Una persona vuole capirti sul serio. Settimana buona per messaggi,

chiamate e confessioni buffe.

8 – Scorpione, previsioni settimana

Sguardo magnetico e parole affilate, come sempre. Ma stavolta, usa il tuo fascino per unire, non per dividere. Al lavoro c’è aria di svolta: una tua intuizione fa centro. In amore sei intenso come un romanzo francese — qualcuno ti legge, ma non sempre capisce tutto. Apriti di più, anche se ti fa paura. Settembre inizia con la possibilità di cambiare rotta… o di ritrovare una passione che sembrava persa. Cedi, ogni tanto.

9 – Sagittario, oroscopo di Joss

Fuga mentale alle Maldive? Ti capisco, ma per ora c’è da gestire qualche caos tra mail e riunioni. Al lavoro però, se ci metti ironia, tutto fila meglio. In amore sei imprevedibile: oggi cuore a mille, domani voglia di solitudine. La chiave? Dire quello che senti senza mezze frasi. Chi ti ama, ti segue anche nelle follie — ma vuole sapere dove stai andando. A metà settimana, una notizia potrebbe cambiarti umore (in meglio).

10 – Ariete – classifica della settimana

Settimana sprint: tra mille impegni ti ritrovi a flirtare persino al supermercato. Sul lavoro sembri avere una calamita per i casini, ma la tua energia li ribalta in soluzioni geniali. L’amore? Sta al passo, anche se a volte inciampa nei tuoi ritmi da Formula 1. Occhio a non scambiare impazienza per passione: non tutto si risolve correndo. Una proposta potrebbe arrivare quando meno te l’aspetti. Resta spontaneo, che sei irresistibile così.

11 – Oroscopo di Joss: Acquario

Hai la testa tra le nuvole, ma in fondo è lì che trovi le tue migliori idee. Al lavoro sei creativo, anche se non sempre compreso: non arrabbiarti, spiega. In amore potresti ricevere una proposta un po’ folle o decidere tu di rischiare il cuore. Senti il bisogno di qualcosa di nuovo, e l’universo sembra voler collaborare. Attento solo a non trascurare chi ti sta vicino da tempo: anche le rivoluzioni hanno bisogno di radici.

12 – Previsioni Pesci

Hai il cuore tenero e la mente vagabonda. Sul lavoro ti senti poco motivato, ma la tua empatia salva situazioni complicate senza che tu te ne accorga. In amore, invece, sei in vena di grandi gesti: qualcuno se ne accorgerà e si scioglierà come neve al sole. Se sei in coppia, una piccola vacanza mentale (o reale) può fare miracoli. Se sei solo, occhi aperti: c’è chi ti osserva con affetto, ma tu guardi sempre altrove