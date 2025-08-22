La classifica dei segni dell’oroscopo di Joss dal 25 al 31 agosto ci regala nuove previsioni. Ecco cosa dice l’esperto…

1 – Oroscopo di Joss, Leone

Settimana interessante, ma non sempre semplice da gestire. Hai voglia di metterti in luce, di essere riconosciuto per ciò che sei e per ciò che stai costruendo, ma potresti scontrarti con chi non ti dà il valore che meriti. In amore ci vuole tatto, soprattutto se ti senti trascurato o se hai dato più di quanto hai ricevuto. C’è chi torna dal passato e ti fa riflettere su certe scelte. Sul lavoro, la voglia di cambiare si fa sentire, ma devi fare attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Le giornate di lunedì e martedì sono ideali per pianificare, quelle del weekend per lasciarti andare a un momento più leggero. Sii strategico.

2 – La settimana della Bilancia

Hai bisogno di armonia, e questa settimana ti invita a trovarla dentro di te, prima che fuori. Potresti sentirti diviso tra ciò che vorresti e ciò che la realtà ti impone, ma il modo in cui reagisci farà la differenza. Non farti frenare dai dubbi, soprattutto in amore, dove una parola detta nel momento giusto può cambiare tutto. I sentimenti vanno nutriti, ma non costretti. Sul piano lavorativo, potresti dover affrontare una scelta non facile: prenditi tempo, ma non troppo. Le giornate migliori per agire sono quelle centrali. Il fine settimana apre uno spiraglio emotivo importante, soprattutto se ti concedi un po’ di spontaneità.

3 – Gemelli

È una settimana che si apre con energie altalenanti ma che, con il passare dei giorni, ti restituisce leggerezza. C’è movimento attorno a te, sia sul lavoro che nella vita privata, e questo può portare qualche confusione, ma anche buone occasioni. Se hai fatto una scelta di recente, adesso è il momento di difenderla con decisione. I rapporti interpersonali richiedono pazienza, soprattutto se ti

trovi in mezzo a giochi di potere o malintesi. In ambito lavorativo, un piccolo cambiamento apre spiragli positivi: preparati ad adattarti. L’amore beneficia di questa apertura mentale, ma attenzione a non promettere ciò che non puoi mantenere.

4 – Sagittario

Hai voglia di ripartire, di sentire di nuovo l’aria fresca del cambiamento, ma questa settimana ti invita alla cautela. Non è il momento per azzardi, ma per ragionare. Ci sono decisioni che non possono più essere rimandate, soprattutto in ambito affettivo: se un rapporto ti sembra stanco, prova a capire se è davvero finito o solo in pausa. Sul lavoro si intravedono nuove possibilità, ma è fondamentale saperle gestire. Evita discussioni inutili e scegli bene le parole. Mercoledì e giovedì sono giornate di chiarimenti. Il weekend ti restituisce un po’ di leggerezza, ma solo se riesci a lasciare andare ciò che non ti appartiene più.

5 – Oroscopo di Joss: Ariete

Questa settimana senti il bisogno di affermarti, di dimostrare a chi ti circonda che sei una persona su cui contare, ma attenzione a non forzare troppo le situazioni. Qualcuno potrebbe metterti alla prova, e non sempre sarà facile mantenere la calma. In campo sentimentale, i chiarimenti non mancheranno, soprattutto se di recente c’è stata un po’ di distanza. Le giornate centrali sono più favorevoli per prendere decisioni che rimandavi da tempo. Sul lavoro potresti ritrovarti al centro di una trattativa o di un piccolo scontro: sii lucido. Chi è in cerca di nuovi inizi, da fine settimana in poi avrà risposte. Non tutto sarà immediato, ma qualcosa si sblocca.

6 – Classifica segni, Cancro

Hai bisogno di certezze, e questa settimana ti spinge a cercarle in tutti gli ambiti della tua vita. Alcune situazioni si chiariscono, e anche se inizialmente ti sentirai destabilizzato, in realtà stai facendo spazio per qualcosa di più stabile. Le giornate di inizio settimana potrebbero portare a galla emozioni intense, specialmente se hai a che fare con una persona che ti mette in discussione. Il

lavoro ti chiede rigore e concentrazione, ma c’è anche un’opportunità da cogliere al volo se riesci a uscire da certi schemi. In amore, il desiderio di profondità può essere soddisfatto, ma solo se lasci cadere le difese. Fidati del tempo.

7 – Previsioni della settimana: Toro

Settimana concreta, forse meno spettacolare di quanto vorresti, ma decisamente utile per mettere ordine. Il bisogno di stabilità si fa sentire, soprattutto se nei mesi scorsi hai dovuto sopportare cambiamenti che non hai scelto. Qualche tensione potrebbe emergere con una persona che sembra non capire le tue esigenze, ma se resti centrato sulle tue priorità saprai gestirla con calma. In ambito professionale, chi ha un’attività indipendente è chiamato a rivedere alcuni dettagli, ma niente di drammatico. In amore ti avvicini a un periodo di maggiore intimità: lascia spazio al dialogo. Le giornate di giovedì e venerdì portano uno slancio in più.

8 – Oroscopo di Joss: Acquario

Ti senti fuori posto in certi ambienti, e questa settimana te ne accorgi più del solito. È il momento di valutare con lucidità cosa ti fa bene e cosa no, senza restare per forza dove non ti senti a casa. Le relazioni sono in bilico: chi ti sta accanto potrebbe non capire i tuoi spazi, ma se spieghi bene cosa provi, può esserci un nuovo equilibrio. Sul lavoro arriva una proposta interessante, ma dovrai

muoverti in modo rapido. I progetti creativi prendono slancio. Attenzione solo a non esagerare con le parole: la tua voglia di verità è preziosa, ma può essere tagliente. Da domenica, si apre un tempo più morbido.

9 – La settimana dello Scorpione

C’è qualcosa che stai tenendo dentro da troppo tempo, e questa settimana potresti sentire il bisogno di farlo uscire. Non è detto che sarà facile, ma sarà liberatorio. Le relazioni sono intense, come sempre per te, ma ora più che mai richiedono trasparenza. Se c’è qualcosa che non ti convince, affrontalo. In ambito lavorativo, sei pronto per una nuova sfida, ma potresti sottovalutare il peso delle responsabilità. Non chiuderti in te stesso, anche se ti sembra che nessuno ti capisca: proprio ora potresti trovare un alleato inaspettato. Le giornate di venerdì e sabato sono ideali per lasciarti guidare da ciò che senti.

10 – Oroscopo Vergine

Sei in un momento in cui desideri concretezza, ma qualcosa ti spinge a riflettere su quello che hai dato per scontato. Le energie sono discrete, anche se potresti sentirti più stanco del solito: forse perché ti stai facendo troppe domande. In ambito sentimentale, torna la voglia di stabilità, ma solo se c’è reciprocità. Le coppie forti possono progettare qualcosa di bello, mentre chi ha vissuto un

momento di crisi trova un modo per capire dove andare. Sul lavoro si affacciano nuove idee, ma devi trovare il coraggio di proporle. Una telefonata o un incontro nella seconda parte della settimana potrebbe sorprenderti. Ascolta l’intuito.

11 – Joss classifica segni: Pesci

Questa settimana ti muovi tra sogno e realtà, come spesso accade, ma stavolta con una maggiore consapevolezza. Hai capito che non puoi salvare tutti, e che il primo passo è salvaguardare te stesso. In amore, chi ti ama davvero saprà seguirti anche nei tuoi silenzi. Una conversazione importante potrebbe cambiare le sorti di un rapporto. Il lavoro ti chiede praticità, ma tu puoi rispondere con creatività: è il momento di farti notare per ciò che sai fare, non solo per quanto sei disponibile. Le giornate di metà settimana sono decisive per sbloccare una situazione ferma. Non aver paura di essere diretto.

12 – Oroscopo di Joss: Capricorno

Settimana di ripartenze silenziose, di quelle che non fanno rumore ma cambiano molto. Ti stai rendendo conto di quanto sei cresciuto, e di quanto sei disposto a lasciare indietro per proseguire. In amore, se c’è sincerità, tutto si rafforza; se ci sono maschere, cadranno. Il lavoro continua a chiederti molto, ma inizia anche a darti qualcosa in cambio: piccoli segnali, forse, ma incoraggianti. La fatica si fa sentire, ma non ti ferma. Attenzione solo a non chiuderti troppo nei tuoi silenzi: c’è

chi vuole avvicinarsi, ma devi lasciarlo entrare. Fine settimana utile per ricaricare le batterie e pensare con più chiarezza.