Per la settimana di Ferragosto cosa dicono le stelle e quali sono le previsioni? Ecco a voi la classifica di tutti i segni dell’oroscopo di Joss dall’11 al 17 agosto.

1 – Oroscopo di Joss della settimana: Bilancia

Settimana di equilibrio da ritrovare, soprattutto tra doveri e piaceri. Il lavoro procede senza scossoni, ma potresti sentirti poco motivato. In amore, il dialogo sarà fondamentale: chiarire piccoli malintesi evita grandi problemi. I single vivranno giornate stimolanti, soprattutto verso il weekend. La tua energia è discreta ma altalenante: evita situazioni troppo caotiche. Concediti momenti di bellezza e leggerezza, anche solo leggendo o ascoltando musica. Torna a centrarti.

2 – Leone, la classifica

Sei al centro dell’attenzione, come spesso ti piace essere, ma questa settimana cerca di non strafare. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante: valuta con calma. In amore sei passionale ma anche un po’ dominante; prova ad ascoltare di più. I single sono favoriti da incontri carichi di fascino e sorpresa. La salute è buona, ma cura l’alimentazione e idratati bene, soprattutto col caldo. Il tuo carisma è alto: sfruttalo per ottenere consensi, non per creare attriti.

3 – Vergine oroscopo di Joss

Precisione e chiarezza ti saranno indispensabili in questi giorni. Al lavoro c’è qualcosa da sistemare o concludere prima della fine dell’estate: non rimandare. In amore potresti avere bisogno di più rassicurazioni o conferme. Se qualcosa ti preoccupa, parlane con sincerità. I single saranno più selettivi del solito. La salute migliora se rallenti il ritmo e dormi di più. Buon momento per pensare a progetti futuri, ma senza forzare i tempi. Organizzazione è la tua forza.

4 – Classifica Sagittario

Hai voglia di movimento e libertà, ma la settimana ti chiederà anche concretezza. Sul lavoro torna un’occasione interessante: non fartela sfuggire. In amore potresti sentirti un po’ distaccato, ma è solo un momento. I single hanno stelle favorevoli per nuove conoscenze, anche in contesti insoliti. La tua energia è buona, ma serve equilibrio tra sport e riposo. Non promettere ciò che sai di non poter mantenere. La chiarezza, con te stesso e con gli altri, è tutto.

5 – Previsioni settimana Gemelli

L’aria frizzante di metà agosto stimola la tua mente, ma ti rende anche dispersivo. Al lavoro evita di iniziare troppe cose insieme: punta sulla qualità. In amore torna il desiderio di giocare e flirtare, ma attento a non ferire chi ha aspettative serie. I legami stabili vanno nutriti con gesti sinceri. La tua energia è buona, ma potrebbe calare nel weekend: prenditi uno spazio solo tuo. Favoriti i viaggi brevi o le nuove letture. La parola d’ordine è: selezionare.

6 – Oroscopo Joss Cancro

Settimana emotivamente intensa, ma con buone prospettive. Al lavoro potresti finalmente ricevere un riconoscimento che aspettavi. In amore, chi è in coppia sentirà il bisogno di maggiore vicinanza e intimità. I single potrebbero guardare al passato con un po’ di nostalgia: cerca di vivere nel presente. Fisicamente ti sentirai abbastanza in forma, ma evita stress inutili. La casa sarà un rifugio importante. Ottimo momento per riorganizzare spazi o ritrovare armonia interiore.

7 – Pesci

Sensibilità amplificata e sogni ad occhi aperti: settimana adatta per coltivare ciò che ti fa bene. Sul lavoro serve maggiore concentrazione, perché potresti distrarti facilmente. In amore, chi è in coppia ritrova tenerezza e voglia di condividere; i single sono attratti da persone profonde e fuori dal comune. Attenzione a mal di testa o tensioni emotive. Trova il tempo per meditare o semplicemente stare in silenzio. Le risposte che cerchi sono già dentro di te.

8 – Acquario, la settimana del segno

Settimana imprevedibile, come piace a te. Sul lavoro arrivano spunti originali: sfruttali con creatività. In amore, chi è in coppia potrebbe desiderare più spazio, ma il rischio è creare distanza. I single vivranno emozioni forti, ma poco stabili. La salute è buona, ma potresti sentirti nervoso: trova un’attività che ti aiuti a scaricare. È un ottimo momento per fare qualcosa di diverso, magari un piccolo viaggio o una nuova esperienza. Non restare fermo.

9 – Toro, Oroscopo di Joss

Hai bisogno di stabilità e questa settimana potrebbe metterti alla prova. In campo professionale arrivano piccoli cambiamenti che, se gestiti con buon senso, porteranno benefici. In amore si apre un momento favorevole per chiarire dubbi e rafforzare il dialogo. I single potrebbero incontrare qualcuno con cui condividere passioni profonde. Evita eccessi alimentari o spese inutili. Prenditi del tempo per rilassarti: anche il riposo è produttivo. Fidati del tuo intuito.

10 – La settimana del segno dello Scorpione

Atmosfera intensa e un po’ elettrica. Il lavoro porta novità che ti piaceranno, ma occhio a non voler controllare tutto. In amore potresti avere reazioni forti: meglio riflettere prima di parlare. Se sei single, attrazioni improvvise ti mettono alla prova. La tua energia interiore è potente, ma rischi di essere troppo critico con te stesso. Trova uno sfogo fisico o creativo. È una settimana perfetta per tagliare ciò che non ti serve più. Rinasci dalle tue stesse decisioni.

11 – Previsioni settimana Joss, Capricorno

Hai bisogno di risultati tangibili, e questa settimana ti aiuta a fare ordine. Il lavoro richiede impegno costante, ma arrivano piccoli segnali positivi. In amore sei un po’ più chiuso del solito: prova ad aprirti senza timore. I single si sentiranno più selettivi, ma non chiudere ogni porta. Attenzione a dolori muscolari o rigidità: ascolta il corpo. Ottimo periodo per pianificare un progetto personale o migliorare la gestione economica. Concretezza, ma senza rigidità.

12 – Ariete: Oroscopo di Joss

Settimana dinamica ma con qualche momento di tensione. Al lavoro potresti sentirti sotto pressione: mantieni la calma e organizza bene le tue priorità. In amore serve pazienza, soprattutto se la comunicazione col partner è stata scarsa ultimamente. I single potrebbero sentirsi confusi tra due possibili direzioni affettive. La salute richiede più attenzione al sonno e al ritmo quotidiano. Hai tanta energia, ma rischi di sprecarla in distrazioni. Focalizzati su ciò che ti fa stare bene davvero.