Oroscopo di Joss dall’11 al 17 agosto previsioni classifica segni
La classifica della settimana dell’oroscopo di Joss dall’11 al 17 agosto 2025
Per la settimana di Ferragosto cosa dicono le stelle e quali sono le previsioni? Ecco a voi la classifica di tutti i segni dell’oroscopo di Joss dall’11 al 17 agosto.
1 – Oroscopo di Joss della settimana: Bilancia
Settimana di equilibrio da ritrovare, soprattutto tra doveri e piaceri. Il lavoro procede senza scossoni, ma potresti sentirti poco motivato. In amore, il dialogo sarà fondamentale: chiarire piccoli malintesi evita grandi problemi. I single vivranno giornate stimolanti, soprattutto verso il weekend. La tua energia è discreta ma altalenante: evita situazioni troppo caotiche. Concediti momenti di bellezza e leggerezza, anche solo leggendo o ascoltando musica. Torna a centrarti.
2 – Leone, la classifica
Sei al centro dell’attenzione, come spesso ti piace essere, ma questa settimana cerca di non strafare. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante: valuta con calma. In amore sei passionale ma anche un po’ dominante; prova ad ascoltare di più. I single sono favoriti da incontri carichi di fascino e sorpresa. La salute è buona, ma cura l’alimentazione e idratati bene, soprattutto col caldo. Il tuo carisma è alto: sfruttalo per ottenere consensi, non per creare attriti.
3 – Vergine oroscopo di Joss
Precisione e chiarezza ti saranno indispensabili in questi giorni. Al lavoro c’è qualcosa da sistemare o concludere prima della fine dell’estate: non rimandare. In amore potresti avere bisogno di più rassicurazioni o conferme. Se qualcosa ti preoccupa, parlane con sincerità. I single saranno più selettivi del solito. La salute migliora se rallenti il ritmo e dormi di più. Buon momento per pensare a progetti futuri, ma senza forzare i tempi. Organizzazione è la tua forza.
4 – Classifica Sagittario
Hai voglia di movimento e libertà, ma la settimana ti chiederà anche concretezza. Sul lavoro torna un’occasione interessante: non fartela sfuggire. In amore potresti sentirti un po’ distaccato, ma è solo un momento. I single hanno stelle favorevoli per nuove conoscenze, anche in contesti insoliti. La tua energia è buona, ma serve equilibrio tra sport e riposo. Non promettere ciò che sai di non poter mantenere. La chiarezza, con te stesso e con gli altri, è tutto.
5 – Previsioni settimana Gemelli
L’aria frizzante di metà agosto stimola la tua mente, ma ti rende anche dispersivo. Al lavoro evita di iniziare troppe cose insieme: punta sulla qualità. In amore torna il desiderio di giocare e flirtare, ma attento a non ferire chi ha aspettative serie. I legami stabili vanno nutriti con gesti sinceri. La tua energia è buona, ma potrebbe calare nel weekend: prenditi uno spazio solo tuo. Favoriti i viaggi brevi o le nuove letture. La parola d’ordine è: selezionare.
6 – Oroscopo Joss Cancro
Settimana emotivamente intensa, ma con buone prospettive. Al lavoro potresti finalmente ricevere un riconoscimento che aspettavi. In amore, chi è in coppia sentirà il bisogno di maggiore vicinanza e intimità. I single potrebbero guardare al passato con un po’ di nostalgia: cerca di vivere nel presente. Fisicamente ti sentirai abbastanza in forma, ma evita stress inutili. La casa sarà un rifugio importante. Ottimo momento per riorganizzare spazi o ritrovare armonia interiore.
7 – Pesci
Sensibilità amplificata e sogni ad occhi aperti: settimana adatta per coltivare ciò che ti fa bene. Sul lavoro serve maggiore concentrazione, perché potresti distrarti facilmente. In amore, chi è in coppia ritrova tenerezza e voglia di condividere; i single sono attratti da persone profonde e fuori dal comune. Attenzione a mal di testa o tensioni emotive. Trova il tempo per meditare o semplicemente stare in silenzio. Le risposte che cerchi sono già dentro di te.
8 – Acquario, la settimana del segno
Settimana imprevedibile, come piace a te. Sul lavoro arrivano spunti originali: sfruttali con creatività. In amore, chi è in coppia potrebbe desiderare più spazio, ma il rischio è creare distanza. I single vivranno emozioni forti, ma poco stabili. La salute è buona, ma potresti sentirti nervoso: trova un’attività che ti aiuti a scaricare. È un ottimo momento per fare qualcosa di diverso, magari un piccolo viaggio o una nuova esperienza. Non restare fermo.
9 – Toro, Oroscopo di Joss
Hai bisogno di stabilità e questa settimana potrebbe metterti alla prova. In campo professionale arrivano piccoli cambiamenti che, se gestiti con buon senso, porteranno benefici. In amore si apre un momento favorevole per chiarire dubbi e rafforzare il dialogo. I single potrebbero incontrare qualcuno con cui condividere passioni profonde. Evita eccessi alimentari o spese inutili. Prenditi del tempo per rilassarti: anche il riposo è produttivo. Fidati del tuo intuito.
10 – La settimana del segno dello Scorpione
Atmosfera intensa e un po’ elettrica. Il lavoro porta novità che ti piaceranno, ma occhio a non voler controllare tutto. In amore potresti avere reazioni forti: meglio riflettere prima di parlare. Se sei single, attrazioni improvvise ti mettono alla prova. La tua energia interiore è potente, ma rischi di essere troppo critico con te stesso. Trova uno sfogo fisico o creativo. È una settimana perfetta per tagliare ciò che non ti serve più. Rinasci dalle tue stesse decisioni.
11 – Previsioni settimana Joss, Capricorno
Hai bisogno di risultati tangibili, e questa settimana ti aiuta a fare ordine. Il lavoro richiede impegno costante, ma arrivano piccoli segnali positivi. In amore sei un po’ più chiuso del solito: prova ad aprirti senza timore. I single si sentiranno più selettivi, ma non chiudere ogni porta. Attenzione a dolori muscolari o rigidità: ascolta il corpo. Ottimo periodo per pianificare un progetto personale o migliorare la gestione economica. Concretezza, ma senza rigidità.
12 – Ariete: Oroscopo di Joss
Settimana dinamica ma con qualche momento di tensione. Al lavoro potresti sentirti sotto pressione: mantieni la calma e organizza bene le tue priorità. In amore serve pazienza, soprattutto se la comunicazione col partner è stata scarsa ultimamente. I single potrebbero sentirsi confusi tra due possibili direzioni affettive. La salute richiede più attenzione al sonno e al ritmo quotidiano. Hai tanta energia, ma rischi di sprecarla in distrazioni. Focalizzati su ciò che ti fa stare bene davvero.