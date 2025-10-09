Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre 2025 classifica e previsioni segni oggi
La classifica del 9 ottobre dell’oroscopo di Paolo Fox
Oggi 9 ottobre 2025 a I Fatti Vostri spazio dedicato alle previsioni e la classifica giornaliera dei segni dello zodiaco con l’oroscopo di Paolo Fox.
Oroscopo Paolo Fox: Acquario
Due stelle per l’Acquario.
Luna dispettosa nei confronti dell’Acquario.
La disponibilità da parte di questo segno è tanta, ma c’è un limite a tutto.
Oggi vorrai stare in disparte.
Recupero di energie domani, arriva un weekend importante con una Luna in trigono.