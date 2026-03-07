L’Italia si tinge di rosa tra arte e impegno L’otto marzo non è più solo una mimosa ma un’esplosione di…

L’Italia si tinge di rosa tra arte e impegno

L’otto marzo non è più solo una mimosa ma un’esplosione di consapevolezza collettiva che attraversa ogni piazza. La penisola si prepara a vivere una domenica di profonda riflessione dove il Ministero della Cultura apre gratuitamente le porte di musei e parchi archeologici. Questa scelta istituzionale permette a migliaia di cittadine di riappropriarsi di spazi storici dove le figure femminili hanno spesso agito nell’ombra dei grandi racconti ufficiali.

Roma

A Roma la Sovrintendenza Capitolina organizza percorsi mirati per scardinare gli stereotipi di genere attraverso l’analisi dei reperti artistici e dei documenti d’archivio. “Vogliamo raccontare le donne come protagoniste attive della Storia e non come semplici comparse” spiegano gli organizzatori delle attività previste presso l’Orto Botanico. In questo angolo di verde cittadino l’iniziativa intitolata La Flor celebra la natura al femminile unendo momenti di musica e dibattiti sulle sfide professionali future. Chi invece cerca un’atmosfera più misteriosa può visitare il Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia tra amuleti e antiche tradizioni artigiane.

Milano

Milano risponde con una proposta per l’otto marzo che fonde la bellezza della Pinacoteca di Brera e del Cenacolo Vinciano alla potenza visiva della mostra di Anselm Kiefer. Le sale di Palazzo Reale ospitano infatti le quaranta tele monumentali de Le Alchimiste offrendo una prospettiva artistica contemporanea e dirompente sulla creatività. Il Cimitero Monumentale propone invece un itinerario suggestivo per ricordare donne illustri come Lina Merlin che hanno segnato il cammino dei diritti civili italiani. Oltre alla cultura la Lombardia punta sulla salute offrendo una settimana di screening gratuiti per la prevenzione dei tumori e del virus HPV.

Venezia

Venezia sceglie la via dell’acqua e del movimento con il tradizionale corteo di barche lungo il Canal Grande che colora la laguna di orgoglio. Il calendario di Marzo Donna 2026 include centinaia di appuntamenti dedicati alla lotta contro le discriminazioni mentre a Mestre la Corsa Rosa unisce sport e solidarietà. “Ogni passo e ogni colpo di remo oggi servono a ricordare che la parità è un traguardo quotidiano” commentano le partecipanti alla manifestazione sportiva. La città lagunare trasforma così la festa in un momento di mobilitazione civile che dura per l’intero mese primaverile.

Bologna e Napoli

Bologna e Napoli chiudono questo ideale viaggio nazionale mettendo in luce le eroine del quotidiano e le nobili del passato tra palazzi e rovine. Sotto l’ombra del Vesuvio le Terme di Pompei aprono eccezionalmente le sezioni femminili per svelare i segreti della cosmesi e dell’eleganza nel mondo antico. Al Museo di Capodimonte la figura di Artemisia Gentileschi guida i visitatori in un percorso intitolato Sguardi di donna che analizza il ruolo della modella e dell’autrice. Questa mobilitazione generale dimostra come l’Italia sappia onorare le sue figlie trasformando una ricorrenza in una reale opportunità di crescita culturale.

L’elenco degli appuntamenti dell’otto marzo è in costante aggiornamento: per conoscerlo basta visitare il sito Internet del Ministero all’indirizzo: https://cultura.gov.it/evento/8-marzo-2026.

Dario Lessa

