La Rai riparte puntando sulla continuità, ma senza rinunciare a rinnovare la propria offerta. I palinsesti della stagione televisiva 2026-2027 confermano i grandi volti che hanno contribuito ai successi degli ultimi anni, affiancandoli a nuove produzioni, eventi speciali e fiction molto attese. L’obiettivo è consolidare il pubblico delle tre reti generaliste e affrontare la concorrenza di piattaforme streaming e servizi on demand con una proposta sempre più ricca e diversificata. Tra conferme, debutti e cambi di collocazione, il nuovo anno televisivo si presenta ricco di appuntamenti destinati a catturare l’attenzione del pubblico.

Palinsesti autunno 2026: la Rai punta sui grandi successi e sugli eventi

La rete ammiraglia continuerà a puntare sui programmi che hanno ottenuto i migliori risultati d’ascolto. Stefano De Martino resterà alla guida di Affari Tuoi, che tornerà con uno studio rinnovato e alcune novità nel format, mentre Carlo Conti cambierà serata con Tale e Quale Show, che lascerà il tradizionale venerdì per trasferirsi al mercoledì sera.

Confermatissimi anche Ballando con le Stelle, giunto alla ventunesima edizione, e The Voice Senior, che continueranno a rappresentare due dei pilastri dell’intrattenimento Rai. Una delle novità più interessanti riguarda i quiz di maggior successo della televisione pubblica. L’Eredità, Affari Tuoi e Reazione a Catena avranno infatti alcune puntate speciali in prima serata, trasformandosi in veri e propri eventi televisivi.

Grande spazio sarà dedicato anche agli eventi culturali e musicali. Tra gli appuntamenti più attesi figura il ritorno di Roberto Benigni, protagonista di una prima serata speciale dedicata a San Francesco in occasione dell’ottocentesimo anniversario della sua morte. L’offerta musicale comprenderà il concerto-evento di Cesare Cremonini al Circo Massimo, i Music Awards, le celebrazioni per i cinquant’anni di carriera di Sal Da Vinci, oltre all’ormai tradizionale appuntamento con Una Nessuna Centomila, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Non mancheranno gli appuntamenti che accompagneranno il pubblico verso il Festival di Sanremo, con Sarà Sanremo, mentre il concerto di Capodanno sarà nuovamente affidato a Marco Liorni da Palermo. Grande protagonista della stagione sarà anche Alberto Angela, che guiderà tre importanti produzioni: Lo spettacolo della conoscenza, ambientato al Colosseo, una nuova stagione di Una notte a… e nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta, uno dei programmi culturali più amati della televisione italiana.

Palinsesti autunno 2026, le fiction: grandi ritorni e novità

Anche il comparto fiction si prepara a una stagione particolarmente ricca. Tra i titoli più attesi spicca 177 Giorni – Il rapimento di Farouk, ispirata al sequestro del piccolo Farouk Kassam, uno dei casi di cronaca più drammatici degli anni Novanta. Torneranno inoltre serie di grande successo come Doc – Nelle tue mani 4, I casi di Teresa Battaglia e Libera, mentre faranno il loro debutto nuove fiction tratte dai romanzi di Andrea Vitali e Alessia Gazzola. La Rai proporrà inoltre produzioni dedicate a figure simbolo della storia italiana, come il giudice Rosario Livatino e lo scrittore Giovannino Guareschi, oltre a una serie incentrata sulla nascita della famiglia Panini e delle celebri figurine diventate un fenomeno mondiale.

Su Rai 2 continueranno invece Belve e Belve Crime con Francesca Fagnani, mentre Boss in Incognito resterà affidato a Elettra Lamborghini. Accanto ai programmi consolidati arriveranno nuovi format come Party Angels by High Life, dedicato al mondo della nightlife, e Formidabile, un viaggio nella storia delle trasmissioni che hanno reso Rai 2 una rete innovativa. Per Rai 3, infine, la linea editoriale rimarrà sostanzialmente invariata con la conferma di programmi simbolo come Blob, Un Posto al Sole e delle produzioni dedicate all’approfondimento e al racconto della società italiana. Resta invece ancora aperto il nodo della conduzione di Chi l’ha visto?, dopo l’uscita di scena di Federica Sciarelli, uno dei principali interrogativi della nuova stagione televisiva.