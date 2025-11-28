Per la Primavera 2026 la Rai sta preparando un Palinsesto ricco di novità. Ecco dunque tutti i nuovi programmi che vedremo in onda nei prossimi mesi.

I nuovi programmi Rai

In vista dell’arrivo del nuovo anno, la Rai in queste settimane sta iniziando a definire i Palinsesti per la stagione Inverno-Primavera 2026. Stando a quanto appende l’Adnkronos, sarebbero numerose le novità previste. Eventi centrali saranno naturalmente le Olimpiadi di Milano-Cortina e il Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio.

Non mancheranno però anche tanti nuovi programmi. Primo tra tutti ci sarebbe un ruolo da protagonista per Carlo Conti. Dopo la fine della kermesse musicale infatti il conduttore dovrebbe tornare in onda con uno show sempre dedicato al Festival, che si chiamerebbe Sanremo+. Il programma celebrerà la musica con i grandi artisti del passato e del presente. Ma non è finita qui. Sempre Conti prenderà in mano anche le redini della trasmissione Dalla strada al palco.

Il Palinsesto Rai per la Primavera 2026 si arricchisce poi di due nuovi format per la prima serata. Stando a quanto si legge, a marzo debutterà un inedito show musicale, dal titolo Mirror, incentrato sul confronto generazionale tra due artisti affermati in epoche diverse. In seguito, nella serata del venerdì, dovrebbe andare in onda la trasmissione Surprise Surprise, che racconterà le grandi storie di altruismo e coraggio, con persone comuni come protagoniste. Come se non bastasse ci sarebbe in cantiere anche un nuovo programma per Milly Carlucci, previsto per la prima serata del sabato.

Su Rai 3, tra le novità, ci sarà anche il nuovo talk di Fabio Volo, Il volo di ritorno. Tante anche le proposte cinematografiche, che arricchiranno i palinsesti della rete pubblica nei primi mesi del nuovo anno.

