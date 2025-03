A quanto pare Ne vedremo delle belle… anche nel backstage! Valeria Marini non risparmia stoccate a Pamela e Patrizia. La prima vuole sfidarla, mentre alla seconda ha detto, seppur scherzosa: “Questo mango quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia”. Che frecciatine!

Valeria Marini e le stoccate a Pamela e Patrizia

Sui social di Ne vedremo delle belle è spuntato fuori un video del dietro le quinte con tutte le protagoniste intente a prepararsi in vista di sabato. Si pensa che il filmato sia antecedente alla prima puntata, ma non è del tutto chiaro. In ogni caso Valeria Marini e le sue compagne d’avventura come al solito hanno dato il meglio di sé.

Tra risate e chiacchiere, tutte le concorrenti di Ne vedremo delle belle hanno avuto modo di farsi notare, ma ci sono stati due precisi momenti che non sono sfuggiti agli occhi del pubblico. Nel primo, mentre alcune di loro sono sedute sui divanetti della sala relax, Valeria Marini ha fatto un’ammissione delle sue dichiarando di voler sfidare subito Pamela Prati, sua rivale storica.

“Sì, Pamela io la sfido. Già gliel’ho detto. Le ho detto ‘Guarda che io ti sfido subito'”, ha precisato Valeria Marini nella conversazione con le altre compagne. Ma non è stato l’unico momento che l’ha resa protagonista. In un’altra immagine la showgirl infatti stava guardando il tavolo dov’era presente della frutta. Valeria si è soffermata in particolare sul mango. Da qui la stoccata a Patrizia Pellegrino: “Questo quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia”. La reazione di quest’ultima? Le ha dato un’occhiata ma non sembra averle risposto.

Il clima di Ne vedremo delle belle è piuttosto acceso e Valeria Marini è tra le più cariche a quanto pare.

Come ben sappiamo tra l’altro Pamela Prati ha vinto la prima puntata del programma e proprio la reazione di Valeria Marini ha fatto parecchio chiacchierare in questi giorni. A La Vita in Diretta proprio Pamela ci ha riso su, ma ha ammesso che probabilmente lei non si sarebbe comportata come fatto dalla collega.

LEGGI ANCHE: Rose Villain finisce al centro della polemica: perché e cosa è accaduto

A Ne vedremo delle belle si vince e si perde, ma ciò che conta è lo spirito e divertirsi! Sarà così anche per le concorrenti?