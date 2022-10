1 GF Vip 7: Pamela Prati vuole lasciare?

La nuova esperienza televisiva al GF Vip 7 per Pamela Prati non sembra essere una passeggiata. Dopo i primi up & down iniziali, in cui l’abbiamo vista fragile e distaccata dal resto del gruppo, la showgirl si è mostrata più tranquilla e spensierata. Adesso però sembra essersi attivato un altro campanellino d’allarme che non sembra promettere nulla di buono. Pare infatti che la gieffina voglia ritirarsi e stia meditando seriamente la possibilità di lasciare il programma.

Dopo l’abbandono (diventato iconico) in cui chiedeva agli autori: “Chiamatemi un taxi”, potrebbe esserci il remake. Stando a quanto raccolto da Fanpage.it, infatti, Pamela Prati vorrebbe tornare alla vita di tutti i giorni. A differenza di quanto accaduto in passato, però, vorrebbe essere nominata, anziché andare via di sua sponte.

A rivelare questo curioso retroscena è stata Cristina Quaranta in chiacchiera con Nikita Pelizon. Soffermandoci sul racconto dell’ex volto di Non è la Rai sembrerebbe che Pamela Prati le abbia chiesto espressamente di essere nominata. A detta sua il motivo di questa scelta sarebbe dettato dal suo passato: ovvero il voler evitare in tutti i modi di parlare di Mark Caltagirone e del polverone mediatico che ne è susseguito. Secondo la Quaranta sarebbe impaurita:

A quanto pare anche Nikita era a conoscenza della richiesta di Pamela Prati. Cristina Quaranta ha aggiunto ancora che non pensava che la coinquilina fosse seria: “Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’”.

Secondo Cristina Quaranta, dunque, Pamela Prati vorrebbe lasciare la Casa del GF Vip 7 per non parlare della questione e lasciarsi il passato alle spalle. Ora i coinquilini la voteranno? Cristina si è già mostrata contrariata e vorrebbe avere invece delle risposte. Ma in questi giorni non è l’unico retroscena emerso sulla showgirl sarda….