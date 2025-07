Stando a quanto è emerso in queste ore, pare che oggi Mara Venier sia ospite di Maria De Filippi in vista della nuova registrazione di Tú sí que vales. A non passare inosservato è anche uno scatto postato dalla conduttrice di Domenica In sui social.

Mara Venier torna a Tú sí que vales

In questi giorni si sta molto parlando di Mara Venier. Come è stato annunciato poche settimane fa nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai, a partire da settembre la celebre e amata conduttrice tornerà al timone della nuova edizione di Domenica In. Quest’anno però ci sarà una grossa novità all’interno del fortunato programma del primo canale. La Venier infatti, come svelato, sarà affiancata da Gabriele Corsi, che settimana dopo settimana prenderà in mano le redini della trasmissione insieme alla presentatrice romana.

Oggi però è arrivata una notizia che ha spiazzato tutto il web. Stando a quanto ha fatto sapere Giuseppe Candela, sembrerebbe che in Viale Mazzini si stia mettendo in discussione l’arrivo di Corsi a Domenica In. Stando a quanto svelato infatti il conduttore potrebbe non prendere più parte al programma, pur non essendoci ancora certezze in merito. Ma non è finita qui.

In queste ore proprio Mara Venier ha postato sui social uno scatto che non è passato inosservato. La conduttrice, nella foto in questione, fa intendere di essere nel backstage di uno studio televisivo e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. A rispondere a questa domanda è stato dunque Davide Maggio. Il ben informato giornalista ha annunciato che oggi la Venier ha fatto ritorno a Mediaset, come ospite di Maria De Filippi a Tú sí que vales. In queste ore si sta infatti registrando una nuova puntata del talent show e pare che tra gli invitati ci sia proprio Mara.

Si tratta dunque di un grande ritorno. Qualche anno fa infatti, come in molti ricorderanno, la Venier ha ricoperto il ruolo di giudice popolare all’interno della trasmissione, prima che venisse poi affidato a Sabrina Ferilli. Il pubblico dunque attende già con ansia di ritrovare la conduttrice a Tú sí que vales e di certo ne vedremo di belle.