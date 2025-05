Prima di iniziare la sua avventura ad Affari Tuoi, Stefano De Martino è stato contattato da Paolo Bonolis per la conduzione di Avanti Un Altro. A parlarne è stato proprio il conduttore in un’intervista.

Paolo Bonolis parla di Stefano De Martino

Stefano De Martino è uno dei volti di punta di Rai 1 e con la sua conduzione ad Affari Tuoi ha conquistato anche i più scettici. Paolo Bonolis, che in passato ha presentato il gioco dei pacchi, non ha mai nascosto di essere un grande fan del conduttore partenopeo, tanto che aveva designato lui come suo successore ad Avanti Un Altro.

A confermarlo stavolta è stato lo stesso Paolo Bonolis. A domanda diretta da parte di SuperGuida TV ha svelato il curioso retroscena: “Paolo è vero che avevi pensato a Stefano De Martino come tuo sostituto ad Avanti Un Altro?”.

Non è tardata ad arrivare la replica del presentatore che con il sorriso ha spiegato: “Sì, l’avevo pensato, ci avevo parlato. E vabbè. Invece ha avuto, anzi sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio. È proprio un bravo ragazzo”.

A dire il vero non è un mistero che Paolo Bonolis abbia stima nei confronti di Stefano De Martino, più volte espressa in interviste in TV e sui giornali. Anche Sonia Bruganelli a Obbligo o Verità su Rai 2 aveva svelato qualcosa a riguardo. L’ex moglie del conduttore di Canale 5 ad Alessia aveva confidato proprio l’idea di Bonolis di averlo ad Avanti Un Altro. Nel momento in cui è andato a parlarci, si è poi saputo che Stefano era in procinto di fare Affari Tuoi.

Paolo Bonolis in più occasioni ha incoronato Stefano De Martino come suo possibile erede. E chissà che un giorno magari i due non possano davvero riuscire a fare qualcosa insieme. Se non con Avanti Un Altro, magari con un nuovo progetto lavorativo.