In queste ore Paolo Ciavarro e sua moglie Clizia Incorvaia hanno replicato una bellissima foto di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro. Lo scatto ha così commosso tutto il web.

Il gesto di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Non è stata una settimana semplice, l’ultima, per Paolo Ciavarro e la sua famiglia. Lo scorso lunedì infatti è arrivata la notizia della morte di Eleonora Giorgi e fin dal primo momento il web intero si è unito nel salutare con affetto la star del grande schermo, che da sempre è nel cuore del grande pubblico. A rompere il silenzio sono naturalmente anche i familiari dell’attrice, che sono stati al suo fianco fino alla fine. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha commosso tutto il web.

Proprio Paolo, insieme a sua moglie Clizia Incorvaia, ha replicato una bellissima foto dei suoi genitori, Eleonora e Massimo, e naturalmente in breve lo scatto è diventato virale. A condividere l’immagine sui social è stata l’influencer, che fin dal primo momento ha stretto un bellissimo legame con la Giorgi. Clizia così ha affermato: “È una promessa, tu sai…”.

LEGGI ANCHE: Valerio Scanu critica Tony Effe e la sua performance a Sanremo

Solo qualche giorno fa nel mentre Paolo Ciavarro, a microfoni de La Vita In Diretta, ha ricordato sua madre Eleonora, spendendo bellissime dichiarazioni. Queste le sue parole in merito:

“Lei è stata brava, è stata incredibile, perché è stata lei a dare la forza a me e a mio fratello per starle accanto, con il modo in cui ha affrontato la malattia, con la sua positività, con il suo atteggiamento.Mia mamma non c’è più, però non sono solo, succede a tutti, è la vita, bisogna accettarla. Però il pensiero che mio figlio non avrà la nonna nella sua vita mi fa molto male. Se non ci fosse stato Gabriele, mamma non avrebbe lottato così. Andrea, mio fratello, lo sa bene, ci scherziamo sempre. È stata anche una grande nonna in questi tre anni di vita di mio figlio e proprio per questo sarà ancora più dura”.