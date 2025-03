Lucas Peracchi fa una proposta piccante a Rita De Crescenzo e non tarda ad arrivare la risposta della celebre tiktoker

Di recente Lucas Peracchi sembrerebbe aver fatto una proposta piccante a Rita De Crescenzo. La famosissima tiktoker partenopea così replica. Ecco quello che sta accadendo in queste ultime ore.

La proposta di Lucas Peracchi

Sono ormai passati anni da quando Lucas Peracchi ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show di Maria De Filippi. Da quel momento il personal trainer ne ha fatta di strada e, come di certo è noto ai più, a oggi ha cambiato del tutto strada. Da qualche tempo infatti Lucas ha deciso di debuttare su OnlyFans, rivolgendosi a un pubblico più adulto. A oggi dunque l’ex tronista è uno dei creator più conosciuti e noti sulla celebre piattaforma e i suoi contenuti hanno avuto un enorme successo, al punto che in diverse occasioni ha anche collaborato con partner famosissimi.

LEGGI ANCHE: Paolo Ciavarro e Clizia replicano una foto di Eleonora Giorgi e Massimo

In queste ore intanto gli amici di Dagospia hanno lanciato una bomba che non è passata inosservata. Stando a quanto rivela il portale, sembrerebbe che Peracchi abbia fatto una proposta piccante a Rita De Crescenzo. Pare infatti che il creator voglia la celebre tiktoker partenopea come protagonista di uno dei suoi video e naturalmente a quel punto la notizia ha fatto il giro del web.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sarà il terzo finalista? I sondaggi

La risposta dell’influencer non è tardata ad arrivare e a rivelarla è stato lo stesso Lucas Peracchi. Con una storia postata su Instagram infatti l’ex tronista ha fatto sapere che Rita De Crescenzo ha rifiutato la sua proposta e a quel punto ha aggiunto: “Saluto tanto la mia amica Rita. Siamo ottimi amici e non farà mai video hot. Ci vedremo per farci una bella mangiata”.

Pare dunque che a oggi tra Lucas e Rita non ci sia altro che una semplice amicizia e che non ci sia in programma alcun tipo di collaborazione tra loro.