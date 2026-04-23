Per Alfonso Signorini non è un periodo facile, dopo lo scandalo che ha fatto scoppiare Fabrizio Corona, ma al suo fianco c’è Paolo Galimberti, suo fidanzato e futuro marito.

Chi è Paolo Galimberti: tutto sul fidanzato di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sta attraversando un momento delicato della sua vita e della sua carriera, dopo lo scandalo a seguito alle indiscrezioni rilasciate da Fabrizio Corona. Al suo fianco, pronto a sostenerlo, c’è Paolo Galimberti, fidanzato e futuro marito del conduttore. L’ex direttore di Chi, prima di trovare l’amore con Paolo, è stato a lungo legato a due donne, a causa dei condizionamenti esterni che lo spingevano a reprimere il suo orientamento, come lui stesso ha spiegato. Le due relazioni sono finite entrambe a causa dell’infedeltà da parte delle due donne.

La scelta di assecondare ciò che provava dentro di lui, la sua attrazione verso il genere maschile, l’ha spinto ad avere varie relazioni fugaci, come lui stesso ha raccontato, prima di arrivare a trovare l’amore con Paolo Galimberti, nel 2002. L’uomo, nato a Giussano il 7 Luglio 1968, è un imprenditore e politico italiano, ex senatore. In passato è stato presidente dei giovani di Confcommercio e con la sua famiglia socio in Euronics. Dal 1997 è Consigliere di Amministrazione di Euronics Italia Spa. Nel 213 è stato eletto senatore nella circoscrizione Lombardia per il Popolo della Liberta, poi ha aderito a Forza Italia. Alle elezioni del 2018 è stato candidato da Forza Italia, ma non è stato eletto.

Paolo Galimberti e Alfonso Signorini: la storia d’amore

Galimberti e Signorini sono legati da più di 20 anni, tra alti e bassi come tutte le coppie. Si sono conosciuti nel 2002 su una “chat di Tiscali, sezione incontri“, come ha raccontato il giornalista. “Il mio nickname era Perlage, il suo Traveller68. Mi contattò lui” ha spiegato, dando qualche dettaglio in più. L’inizio non è stato facile. Signorini ha raccontato che Galimberti lo ha visto al Maurizio Costanzo Show e lo ha bloccato, definendolo troppo esuberante, per poi ripensarci.

A settembre 2022 i due hanno vissuto una profonda crisi, tanto che Alfonso Signorini aveva annunciato la fine della sua relazione. L’aveva definita una “decisione sofferta ma dovuta” e aveva anche parlato di un nuovo amore. Nonostante questa crisi, i due sono riusciti a risolvere le loro incomprensioni e hanno ripreso la loro relazione, ripartendo da zero, tanto che si parla da un po’ di tempo di matrimonio. Le nozze sono previste per il 2027. Alfonso Signorini, a Verissimo, ha parlato di una cerimonia intima, svelando anche un dettaglio particolare: nonostante le nozze continueranno a vivere in case separate per mantenere la loro indipendenza.