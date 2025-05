Ieri sera si è svolta la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che è stata seguita da milioni di telespettatori. Poco fa sono stati così rivelati gli ascolti e anche quest’anno la kermesse musicale ha tenuto incollati milioni di italiani alla tv.

Gli ascolti della finale dell’Eurovision 2025

Si è ufficialmente conclusa la settimana dell’Eurovision 2025. Solo ieri sera a Basilea si è infatti tenuta la finale di questa edizione della kermesse musicale, che anche quest’anno ha appassionato tutto il pubblico. Grandi emozioni naturalmente nel corso dell’ultima diretta. Dopo aver riascoltato i 26 brani in gara, sono arrivate le votazioni delle giurie e del televoto, da sempre uno dei momenti più appassionanti della manifestazione.

LEGGI ANCHE: JJ trionfa all’Eurovision, ma chi è il cantante dell’Austria? Vi raccontiamo qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua carriera

A vincere l’ESC è stato così JJ, rappresentante dell’Austria, che con la sua Wasted Love ha conquistato il cuore di tutta Europa. Grande soddisfazione anche per l’Italia, che grazie a Lucio Corsi ha conquistato il quinto posto. Nulla da fare invece per Gabry Ponte e San Marino, che si è classificato ultimo.

Anche quest’anno dunque l’Eurovision 2025 ha tenuto tutti col fiato sospeso. Ma come sono andati gli ascolti della finale? Scopriamolo. Come rivela Davide Maggio, l’ultimo appuntamento con la kermesse ha intrattenuto 4.756.000 spettatori pari al 33.9% di share. Su Canale5 è invece andato in onda Corro da te, che ha raccolto davanti al video 1.639.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai 2 F.B.I. è stato seguito da 792.000 spettatori pari al 4.4%, mentre F.B.I. International da 666.000 spettatori pari al 4%. Su Italia 1 Animali fantastici – I segreti di Silente ha raggiunto 944.000 spettatori e il 6.1% di share.

Grande successo dunque per l’ESC, che si conclude con la vittoria di JJ. Sarà dunque proprio l’Austria il prossimo anno ad ospitare la manifestazione e di certo già in molti si chiedono cosa accadrà.