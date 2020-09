Chi è Costantino Della Gherardesca? Altezza, genitori, dieta e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Costantino Della Gherardesca, dal chi è, all’altezza, ai genitori, alla dieta, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Costantino Della Gherardesca?

Nome e Cognome: Costantino Della Gherardesca Verecondi Scortecci

Data di nascita: 29 gennaio 1977

Luogo di Nascita: Roma

Età: 43 anni

Altezza: 1,89 m

Peso: 88 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: conduttore televisivo e radiofonico

Fidanzato: Costantino è attualmente single

Figli: Costantino non ha figli

Tatuaggi: Costantino ha alcuni simboli sul braccio destro

Profilo Instagram: @costantinodellagherardesca

Biografia, altezza, genitori e dieta

Costantino Della Gherardesca nasce il 29 gennaio 1977 a Roma. La sua età è dunque di 43 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,89 m. Della sua vita privata sappiamo che i genitori del conduttore sono Alvin Verecondi Scortecci e Costanza Della Gherardesca, che è di origini nobili. Nei suoi primi anni di vita Costantino viene riconosciuto soltanto da sua madre. Tuttavia all’età di 5 anni anche il padre decide di riconoscere suo figlio, e a quel punto il presentatore aggiunge al suo nome i cognomi Verecondi Scortecci.

Tuttavia l’infanzia di Della Gherardesca non è semplice. Fin da quando era un bambino infatti il conduttore soffre di attacchi d’ansia, e successivamente i suoi genitori decidono di mandarlo a studiare in collegio svizzero. Come se non bastasse a 14 anni Costantino si sposta in Inghilterra. In questi anni difficili, durante i quali inizia a scoprire la sua sessualità, il presentatore inizia a fare abuso di droghe e alcool, e ci vorrà un lungo percorso per uscire da questo tunnel. Una volta tornato a stare bene, si laurea in filosofa al King’s College London, ed è a quel punto che il presentatore dà il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

In molti si chiedono anche se Costantino Della Gherardesca abbia un fidanzato. Tuttavia ad oggi pare che il conduttore sia single. Spesso però ha manifestato la sua voglia di diventare genitore.

Come se non bastasse anni indietro il presentatore si è sottoposto ad una dieta ferrea, grazie alla quale ha perso ben 25 kg!

Costantino Della Gherardesca carriera

La carriera di Costantino Della Gherardesca inizia nel 2001, quando inizia a lavorare in televisione nel programma Chiambretti, in onda su Rai 2. L’anno successivo inizia a collaborare con il quotidiano l’Indipendente, curando la rubrica Bile Blu. Lo troviamo poi nella trasmissione Prontochiambretti con una rubrica sul pensiero dei giovani. Successivamente nel 2004 è nel programma Markette – Tutto fa brodo in TV. Due anni più tardi lo troviamo a Colorado Cafè, mentre continua a lavorare come giornalista per diverse testate, tra cui Rolling Stone. E ancora, nel 2007 Della Gherardesca fa parte del cast del programma di Fabio Canino TG Show.

La carriera di Costantino prosegue quando con Giorgio Bozzo scrive uno speciale televisivo per SKY Vivo sul Mardi Gras andato in onda il 14 settembre 2007. Pochi mesi dopo lo troviamo come opinionista de L’Isola dei Famosi e a Ciao Darwin. L’anno dopo è co-conduttore, assieme a Federico Bernocchi, di Dispenser, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2. Dal 2009 partecipa alla trasmissione Chiambretti Night. Costantino nel 2011 diventa invece opinionista di ExtraFactor, mentre l’anno seguente diventa giudice del talent show Born to Mix.

Nel 2012 Costantino Della Gherardesca partecipa alla prima edizione di Pechino Express in qualità di concorrente, gareggiando con suo nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. I due si classificano al terzo posto. L’anno seguente diventa conduttore proprio dell’adventure game Rai, venendo riconfermato per tutte le edizioni successive della trasmissione. Contemporaneamente conduce per due stagioni il docureality di Rai 2 Boss in incognito e il programma Acapulco. Nel 2015 è al timone di alcuni programmi sulla rete Discovery,

Successivamente dal 2018 è protagonista del docu-reality di Rai 2 Le spose di Costantino. Viene poi scelto per assumere il ruolo di conduttore di The Voice of Italy, e delle tre edizioni di Apri e Vinci. Nel mentre Pechino Express, dopo i bassi ascolti dell’ultima edizione, passa ufficialmente a Sky, lasciando la Rai dopo diversi anni. Tuttavia non è ancora ben chiaro se a tornare alla conduzione ci sarà Costantino, e il conduttore in merito afferma:

“Sono molto legato a Pechino, per ovvi motivi. Detto questo sono solo un conduttore ed autore e non un direttore di rete. Vedremo cosa mi riserverà il destino, tra emergenze Covid ed editori”.

Nel 2020 arriva per Costantino Della Gherardesca una nuova opportunità televisiva: Ballando con le Stelle!

Ballando con le Stelle 2020

Parte sabato 19 settembre Ballando con le Stelle 2020. Dopo lo slittamento del talent show, a causa della pandemia, finalmente il programma è pronto a tornare e tutto è pronto per la prima puntata. 13 saranno i concorrenti della nuova edizione, e tra essi ci sarà anche Costantino Della Gherardesca! Il conduttore ballerà al fianco della maestra Sara Di Vaira e nelle ultime settimane i due si sono allenati a lungo e duramente.

In merito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2020, qualche settimana fa Costantino a NuovoTv svela:

“Con Ballando mi auguro di diventare meno goffo e di migliorare la mia situazione posturale. Per me sarà una vera e propria guerra, perché ho avuto diversi incidenti. Avverto tutti: è vero che fisicamente parto svantaggiato, ma visto che sono particolarmente competitivo, partecipo per vincere. E spero che la mia ironia mi aiuti con il televoto del pubblico”.

Scopriamo ora chi sono gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 oltre a Costantino Della Gherardesca

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020

Oltre a Costantino Della Gherardesca a partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrenti ci sono:

A partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di maestri professionisti ci sono invece:

Ma come se la caverà Costantino Della Gherardesca a Ballando con le Stelle 2020? Non resta che attendere per scoprirlo.

