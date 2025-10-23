Con delle storie su Instagram Selvaggia Lucarelli ha risposto alle parole di Barbara d’Urso sulla giuria di Ballando con le Stelle. La conduttrice infatti si è tolta qualche sassolino dalla scarpa durante lo speciale Ballando Segreto, dopo alcune critiche e osservazioni mosse dalla giuria e, in particolare, proprio dalla giornalista.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

Solo sabato scorso Selvaggia Lucarelli aveva sollevato una critica a Barbara d’Urso in puntata a Ballando con le Stelle. A detta della giudice, infatti, la conduttrice (che oggi vediamo concorrente nel dance show) si sarebbe messa poco in gioco all’interno della trasmissione.

Barbara d’Urso a sua volta durante lo speciale di “Ballando Segreto” ha replicato a tali affermazioni, dando il suo personale punto di vista sulla faccenda (QUI TROVATE I DETTAGLI). Era certo, però, che non sarebbe certamente finita qui e che Selvaggia Lucarelli avrebbe risposto in un modo o nell’altro.

Ed ecco che su Instagram la giudice di Ballando con le Stelle si è espressa:

«Sono contenta di vedere che ci sia un po’ di dibattito pop su cosa significhi “fare show” dopo che ho detto alcune cose a Ballando lo scorso sabato. È soprattutto molto divertente vedere che gente che campa di articoli e tv che vampirizzano il più sciocco dei battibecchi, commenti indignata “ma la lite non è showwwwww, esistono altri modi di fare showwwwww”».

Nel suo lungo messaggio Selvaggia Lucarelli ha aggiunto ancora:

«Esattamente. Quelli che voi non conoscete. Infatti in un programma tv si fa show con la propria personalità, che non è “litigo”, ma molto altro: mi racconto in modo originale, faccio battute o riflessioni interessanti, creo dinamiche, rispondo in maniera divertente o efficace, invento uno storytelling o, semplicemente, lascio che emerga la parte più interessante o inedita di me. O degli altri. Se per voi fare show è solo gente che si insulta è perché, appunto, non vi viene in mente altro oltre gli ospiti della TV peggiore di Barbara D’Urso.”»

Storie Instagram di Selvaggia Lucarelli

Non sappiamo se ci sarà un’ennesima replica da parte di Barbara d’Urso. Ma non è escluso.