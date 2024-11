Sul web è tornato a circolare lo spot della quarta edizione di Passaparola, storico quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Un vecchio e iconico spot di Passaparola

Lo spot della quarta edizione di Passaparola 2001 è tornato a circolare sui social. La breve clip ha scatenato un’ondata di nostalgia tra i fan dello storico quiz show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti.

Il video promozionale, emblematico dell’epoca, vede protagonista il presentatore insieme a volti ad oggi iconici dello spettacolo come Ilary Blasi e Silvia Toffanin, allora giovanissime e in ruoli che anticipavano il loro successo televisivo.

La scena è ambientata in una palestra, un richiamo al concept della “palestra quotidiana della mente” che il programma voleva rappresentare. Nel promo, si vedono i protagonisti impegnati in esercizi fisici e situazioni ironiche.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin accanto a Ludmilla Radchenko, Alessia Fabiani, Alessia Ventura e Daniela Bello, le celebri “Letterine”, insieme ai giudici del gioco. L’atmosfera leggera e divertente culmina con Gerry Scotti che, in un tono rassicurante e complice, annuncia:

“Dal 10 settembre su Canale 5 riapre la vostra palestra quotidiana.”

Il promo della 4ª edizione di Passaparola (2001) con Gerry Scotti, Ilary Blasi, Alessia Fabiani, Silvia Toffanin, Ludmilla Radčenko, i giudici di gioco, la duchessa di York ecc ecc pic.twitter.com/rYvs7fai1n — Il farmacista di Lavagna (@neodie) November 20, 2024

Questo promo è diventato un simbolo della televisione degli anni 2000, epoca in cui Passaparola dominava l’access prime time grazie al suo mix di giochi di parole, ritmo coinvolgente e un cast affiatato. La ripresa del video ha riacceso i ricordi di un format che, oltre al quiz, ha lanciato volti destinati a segnare la televisione italiana.

Rivivere queste immagini sui social dimostra l’affetto e la nostalgia del pubblico per un programma che non è solo intrattenimento, ma anche parte della memoria collettiva. Passaparola ha lasciato un’eredità importante nella storia dei quiz show italiani e questo promo ne è la prova tangibile.