Vincenzo Chianese | 13 Dicembre 2022

GF Vip 7

La replica di Ginevra Lamborghini

Ieri sera a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 7 è stata Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra tuttavia non sarà nuovamente una concorrente del reality show, essendo stata squalificata, ma ha varcato la porta rossa come ospite speciale per qualche giorno, giusto il tempo di scombussolare gli equilibri. L’ex Vippona infatti come sappiamo ha dei conti in sospeso con Antonino Spinalbese, col quale fin dal primo momento c’è stata un’intesa particolare. Nel corso dei mesi intanto i fan della coppia, i Gintonic, non hanno mai smesso di sperare che tra i due potesse nascere l’amore e in molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi giorni.

Come in molti sapranno però all’esterno proprio Ginevra Lamborghini aveva una frequentazione in corso, sulla quale da un po’ di tempo non si hanno più notizie. Solo qualche settimana fa l’ex Vippona aveva fatto intendere di essere in crisi col suo compagno e in diverse occasioni ha frenato su una possibile storia con Antonino. Dopo la fine della diretta così a fare una domanda scomoda alla Lamborghini è stata Antonella Fiordelisi. La schermitrice ha infatti chiesto a Ginevra se fosse ancora fidanzata. A quel punto è arrivata la replica della sorella di Elettra, che cercando di sviare ha affermato:

“Che pa*le ste domande. Perché volete sapere ste cose? Non sono fatti vostri. Io non do notizie dall’esterno”.

I fan intanto si chiedono cosa potrebbe accadere in questi giorni tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, e di certo ne vedremo di belle. Nel frattempo a non rimanere indifferente al ritorno della sorella di Elettra è stata Oriana Marzoli, che solo qualche settimana fa ha avuto un flirt con l’hairstylist, che tuttavia si è già concluso. Il web aspetta così anche il confronto tra la Lamborghini e l’influencer, e di certo potrebbero non mancare i colpi di scena.