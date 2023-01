NEWS

Andrea Sanna | 1 Gennaio 2023

GF Vip 7

In via momentanea Antonino Spinalbese ha lasciato la Casa del GF Vip. Arriva il comunicato della trasmissione

Antonino Spinalbese ha lasciato il GF Vip

Ne avevamo parlato già nei giorni scorsi e lo stesso Antonino Spinalbese aveva confermato che presto avrebbe lasciato la Casa del GF Vip per qualche giorno. Il vippone ha spesso raccontato di doversi sottoporre a intervento chirurgico e questo l’avrebbe portato ad allontanarsi per alcuni giorni dal reality show.

Si pensava, dunque, che dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini (l’ex inquilina è tornata ospite per una settimana), Antonino Spinalbese sarebbe stato richiamato dai medici per effettuare l’intervento, ma è trascorso ancora qualche giorno. Intanto lui, seppur vagamente, ne ha parlato con i suoi compagni in Casa.

E quel giorno è arrivato proprio ieri. In giornata, infatti, l’hairstylist ha lasciato in via momentanea la trasmissione, a poche ore dal cenone di San Silvestro. Una notizia che ha sorpreso qualcuno, dato che è arrivata proprio il 31 dicembre. Ma ciò non sta a significare nulla. Evidentemente questi erano gli accordi.

Se non vi erano certezze a riguardo, poco dopo è arrivata una nota ufficiale, che in tanti attendevano da qualche settimana. Ecco quanto recita il comunicato del programma. Il tutto è stato condiviso non solo nel sito ufficiale, ma anche nelle pagine social. Leggiamo qui di seguito: “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”.

Nessun aggiornamento in più al momento. Attendiamo quindi di capire se il GF Vip emetterà qualche altro avviso nelle prossime ore e renderà note dunque le condizioni di salute di Antonino Spinalbese. Magari non oggi, ma certamente domani con una nuova puntata sapremo qualcosa in più a riguardo.

Non ci resta dunque che attendere l’appuntamento di domani con il Grande Fratello Vip per avere qualche piccola news in più su Antonino Spinalbese. Intanto vi auguriamo un felice 2023 e vi invitiamo a seguire Novella2000.it per non perdervi nemmeno una news!