Andrea Sanna | 7 Dicembre 2022

Ad Antonella Fiordelisi non sembra essere andata proprio giù. Ieri sera la concorrente del GF Vip 7 si è nuovamente scagliata contro Giulia Salemi. Ma facciamo un passo indietro e capiamo i motivi.

Durante l’appuntamento di lunedì Antonella Fiordelisi si è lamentata in confessionale perché, secondo lei, Giulia Salemi avrebbe scelto dei tweet di proposito per darle contro. Invece con altri (sempre secondo Antonella) l’influencer legge anche messaggi di supporto, specialmente nei momenti di sconforto come quello vissuto da lei.

Sebbene Giulia Salemi abbia spiegato che in realtà non è come sostiene, di essere piuttosto obiettiva e distaccata e che non è la sola a decidere cosa mandare in onda…. Antonella Fiordelisi non è per niente convinta!

Mentre faceva una doccia ieri Antonella è tornata sull’argomento e ha attaccato nuovamente Giulia. A difendere la Salemi ci ha pensato l’amico Alberto De Pisis, che le ha fatto capire: “Ma non è lei a scegliere i tweet e basta. Ma anche gli autori. Poi ci sono dei tempi televisivi”. Dello stesso parere anche Luca Onestini: “Non le hanno lasciato il tempo di leggerli, sono intervenuti anche le opinioniste”.

A poco sono servite pero queste parole. “Pensa che mi piaceva anche come ragazza, pensa che l’ho anche conosciuta. Quando si tratta di me non dice mai che il pubblico mi è vicino, ma che si divide. Ma quando è successo a Micol il pubblico era dalla sua parte”, ha sbottato ancora Antonella Fiordelisi, seccata.

De Pisis ancora una volta ha ribadito rivolgendosi ad Antonella Fiordelisi: “Ma lei non c’entra niente, amore. Fattelo dire. Lei dice che chiaramente Twitter si divide, come succede sempre. Secondo me non c’entra niente né nella selezione dei tweet né nei tempi. È Alfonso a dare i tempi”.

Quanto detto da Alberto De Pisis e Luca Onestini, però, non sembra aver per niente convinto Antonella Fiordelisi. Effettivamente Giulia Salemi, sempre molto attenta, legge più tweet possibili in puntata e il lavoro che fa è supportato dagli autori che, insieme, moderano e selezionano i vari pensieri social.