Ci sono storie scritte dal destino. E storie che il destino lo sfidano. Patrizio non ha mai conosciuto suo padre. Il grande Patrizio, voce simbolo della canzone napoletana, è scomparso venti giorni prima della nascita del figlio. Un nome pesante, un vuoto profondo, un’eredità musicale immensa.

Patrizio duetta con suo padre

Oggi Patrizio torna sulla scena con un gesto che va oltre il ritorno artistico: duetta con suo padre. In una canzone. Per la prima volta nella storia della musica napoletana, un figlio canta con il padre scomparso prima ancora di poterlo guardare negli occhi.

Il brano inedito si intitola Pa…trizio. Un titolo che è già dichiarazione d’amore: un nome che contiene la parola “papà”. Firma dell’idea è Luca Barbato, autore e direttore artistico, insieme al Maestro D’Agostino.

La voce del padre rivive grazie all’intelligenza artificiale

Grazie a un uso consapevole dell’intelligenza artificiale, la voce del grande Patrizio rivive nella nuova composizione. Non imitazione, ma ricostruzione emozionale di timbro e anima.

«Se chiudo gli occhi mi sembra di cantare con mio padre» racconta Patrizio. «Spero che la forza della musica arrivi fino in cielo».

A sostenere il progetto Gennaro Caiazzo: «Credo molto in questo progetto e nelle sue potenzialità. Suo padre è stata una voce storica per Napoli e lui non sarà da meno».

Un album corale con gli altri big della musica napoletana

Il videoclip è in lavorazione. Pa…trizio anticipa un album corale con Tony Colombo, Ciro Rigione, Anthony, JHOSEF, Tony Marciano, Gianni Celeste, Nico Desideri, Mario Forte.

In un tempo in cui la tecnologia divide, qui diventa strumento di memoria. Un ponte generazionale, un atto d’amore artistico per tenere alta la bandiera del grande Patrizio.

«Per me è stata una grande emozione» confida Patrizio Jr. «Non nascondo che quando l’ho sentita la prima volta mi sono emozionato tantissimo. So che sto percorrendo la strada giusta. I numeri parlano chiaro: milioni di visualizzazioni per Na Sbandata, la hit in coppia con JHOSEF. Sta andando fortissimo. È una canzone cantata da Patrizio senior nel lontano 1981. Con Na Sbandata abbiamo superato un milione di visualizzazioni su YouTube».

(nell’immagine di copertina, Patrizio jr. con il suo manager Gennaro Caiazzo)