Sebbene manchino ancora pochi giorni all’inizio ufficiale dell’estate, la stagione balneare è già partita, con le spiagge che a poco a poco cominciano a riempirsi. Ma, quali sono le spiagge italiane più care quest’anno? E quelle più economiche? Ecco i dati emersi dall’indagine annuale di Altroconsumo.

Estate 2026, quanto costa andare al mare quest’anno?

La maggioranza degli italiani sceglie il mare come meta fissa delle vacanze estive anche se, c’è da dire, la montagna sta vedendo sempre di più aumentare il numero di prenotazioni ogni anno e chissà che, vedendo i dati emersi dall’indagine annuale di Altroconsumo sui costi delle spiagge, questo numero non aumenti ancora di più. Andare in vacanza al mare in questo 2026 infatti potrebbe essere più costoso del solito, con i prezzi degli stabilimenti balneari che registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. Ma quindi, quali sono le spiagge più care? Scopriamolo ora insieme.

Spiagge più care d’Italia 2026: la classifica Altroconsumo

Secondo i dati emersi dall’indagine annuale di Altroconsumo, i prezzi degli stabilimenti balneari hanno registrato un aumento medio del 6% rispetto al 2025. Per effettuare questa inchiesta, Altroconsumo ha contattato telefonicamente e in forma anonima 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane (Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio), chiedendo il prezzo di un ombrellone e due lettini nella settimana dal 2 all’8 agosto 2026. Dall’indagine è emerso che gli aumenti più elevati si registrano a Taormina e Giardini Naxos, con rincari di circa il 16%, seguiti da Alghero (+14%) e Gallipoli (+10%). Le altre località registrano aumenti tra il 2% e il 7%. La metà balneare che però risulta essere la più cara in assoluto in questo 2026 non si trova in Sicilia ma in Liguria ed è Alassio, dove per due lettini e un ombrellone in prima fila e in alta stagione, si arriva a spendere in media 368 euro a settimana. A livello nazionale, la spesa media calcolata da Altroconsumo è di 238 euro in prima fila, 229 in seconda, 219 in terza e 210 dalla quarta fila in poi.

Spiagge più economiche d’Italia 2026: dove andare al mare?

Sempre secondo i dati raccolti da Altroconsumo, se Alassio è la metà più cara, la località balneare più economica di questo 2026 è Lignano, dove la spesa media per lettini e ombrellone in prima fila è di circa 164 euro. Prezzi contenuti anche a Senigallia. Per chi non potesse permettersi certe cifre, rimangono sempre le spiagge libere anche se, tra i dati raccolti sempre dall’organizzazione, in questo 2026 gli spazi gratuiti sono stati ulteriormente ridotti. Da sottolineare però come a Spotorno e Savona si è deciso di aumentare la quota spiagge libere con servizi essenziali senza costi aggiuntivi.