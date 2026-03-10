Al prossimo Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino vedremo Biagio Izzo co-conduttore? Cosa ha detto lui durante la conferenza stampa di Pechino Express.

Sanremo 2027: Biagio Izzo co-conduttore?

Stefano De Martino è già al lavoro per il suo Sanremo 2027. In molti si sono domandati, nonostante manchi ancora tanto tempo, chi ci sarà al suo fianco nel ruolo di co-conduttore e c’è chi ha ipotizzato il nome di Biagio Izzo.

L’attore comico napoletano durante la conferenza stampa di Pechino Express (QUI i dettagli su cast e programma) ha voluto rispondere a questa domanda e dire la sua:

“Allora, noi siamo felici che Stefano condurrà Sanremo. Ma è Stefano che andrà a Sanremo. Noi siamo amici di Stefano, sicuramente saremo a Sanremo, ma per supportarlo, per dargli forza, per stargli vicino“, ha precisato Biagio Izzo.

Le parole dell’attore comico

Nel corso del suo discorso l’attore ci ha tenuto anche a fare una giusta precisazione e considerazione sul prossimo Festival di Sanremo: “Ma non so se noi saliremo sul palco dell’Ariston. Poi è una grande occasione, se magari ce lo chiede, bisogna trovare un’idea“.

Biagio Izzo in un secondo momento ha aggiunto ancora: “Perché Sanremo è pericoloso, non è una cosa facile e non bisogna andare lì e fare la carabina napoletana, proprio no, in questo momento storico proprio no. Quindi se c’è un’idea ce la giochiamo, d’accordo. Se no, noi saremo lì con lui per dargli forza“.

Ovviamente questa risposta non è definitiva e, in ogni caso, non sappiamo ancora cosa succederà e quale sarà la scelta di Stefano De Martino e se Biagio Izzo sarà o meno al suo fianco.

