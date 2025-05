Attore apprezzato con un difficile passato, conosciamo meglio chi è Mirko Frezza. Ecco qual è la sua età, le curiosità sulla sua vita privata, i film che l’hanno visto protagonista e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Mirko Frezza

Nome e Cognome: Mirko Frezza

Data di nascita: 15 settembre 1973

Luogo di nascita: Roma

Età: 51 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: attore

Moglie: Mirko è sposato con Vittoria

Figli: Mirko ha tre figli, Michelle, Crystel e Gianpiero

Tatuaggi: Mirko ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @mirko.frezza

Mirko Frezza età, altezza e biografia

Qual è il vero nome di Mirko Frezza, quanti anni ha e dove vive? Non ha un nome d’arte come qualcuno pensa, questo è il suo vero nome.

In quanto alla biografia sappiamo che è nato a Roma il 15 settembre 1973 e la sua età è di 51 anni. Non conosciamo altezza e peso precisi dell’attore.

Cresciuto nel quartiere di Tor Cervara, ha avuto un’adolescenza piuttosto burrascosa e tormentata che l’hanno portato al carcere, dove ha dovuto scontare una pena più di 8 anni. Uscito di prigione però ha dato una svolta alla sua vita. Questo grazie alla sua famiglia e all’associazione Casale Caletto. Peraltro ne è diventato anche presidente di comitato e si occupa della riqualificazione della periferia capitolina. Così ha ripreso in mano gli anni persi.

Vita privata

E della vita privata di Mirko Frezza? Ha una moglie e dei figli? L’attore è sposato con Vittoria, casalinga lontana dalla TV. Si sono conosciuti dopo il suo periodo difficile in carcere. Accanto e lei, l’attore è rinato e ha messo su famiglia.

Frezza con lei ha avuto ben tre figli: Michelle, Crystel e Gianpiero.

Dove seguire Mirko Frezza: Instagram e social

Se intendete voler seguire Mirko Frezza sui social, potete certamente farlo su Instagram, dove detiene un profilo ufficiale abbastanza aggiornato con stories, video, foto che lo riguardano personalmente.

L’attore si è spesso messo a nudo e raccontato a lungo.

Carriera

Durante la sua carriera di attore Mirko Frezza ha lavorato per diversi film e serie TV.

A notare il suo talento è stato Alessandro Borghi con cui ha stretto una bella amicizia, che gli ha così permesso di potersi fare conoscere in queste vesti.

Da qui per lui si sono aperte le porte al cinema e alla TV, come vedremo a seguire…

Film e serie TV

È il 2014 quando ha debuttato con il film Di che segno sei?. Due anni più tardi con Ero un sognatore e Fratelli di sangue. Poi è stata la volta del 2017 con La banda dei tre. Mentre in vece nel 2018 è stato un anno maggiormente produttivo con Quanto basta, Dogman, Una vita spericolata e Detective per caso.

In seguito è stata la volta nel 2019 di A mano disarmata, Appena un minuto. Del 2022 è invece Tenebra. Al 2023 invece possiamo collegare Golia, Prima di dirci addio, Hai mai avuto paura?. Infine al 2024 Mia e Amici per caso.

In TV invece tra le serie che l’hanno visto protagonista c’è Dov’è Mario? (Nel 2016). Dal 2016 invece è Furio Lattanzi in Rocco Schiavone.

Rocco Schiavone

Che personaggio ha interpretato Mirko Frezza in Rocco Schiavone? Nella fortuna serie TV con Marco Giallini targata Rai, Mirko ha avuto modo di vestire i panni di Furio Lattanzi, compare di Sebastiano, amico di infanzia del protagonista.

Un Professore

Peraltro in carriera, sempre in Rai, ha fatto la sua comparsa anche in Un Professore. Si tratta di un’altra amatissima serie televisiva della rete di viale Mazzini con Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas, Claudia Pandolfi e non solo!

Programmi TV

Nella carriera di Mirko Frezza ci sono anche dei programmi TV, da Pechino Express a L’Isola dei Famosi, come possiamo vedere nelle prossime righe.

Pechino Express

Nel 2018 Mirko Frezza si è messo in gioco con la settima edizione di Pechino Express. Alla prima puntata però ha dovuto ritirarsi a causa di una frattura al metatarso.

Mirko Frezza a L’Isola dei Famosi

Quando inizia L’Isola dei Famosi? Il 7 maggio ha inizio la nuova edizione, condotta da Veronica Gentili. In studio con lei l’opinionista Simona Ventura, mentre inviato in Honduras è Pierpaolo Pretelli.

Tra i naufraghi di questa edizione troviamo anche l’attore Mirko Frezza, pronto a mettersi in gioco dopo la sfortunata esperienza nella precedente avventura in TV.

Il percorso di Mirko Frezza a L’Isola

Così con l’avvio de L’Isola dei Famosi ha inizio anche il percorso di Mirko Frezza in Honduras.

1° settimana: Sbarcato sull’isola, Mirko ha fatto la conoscenza dei suoi compagni. Fa parte del team dei Senatori.

