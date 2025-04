Dopo l’intervista a Domenica In che ha portato a galla i dissapori, in tanti si stanno chiedendo perché Valeria Marini e sua madre hanno litigato. Perché la signora Orrù ha bloccato sua figlia su WhatsApp? Cosa è emerso.

Valeria Marini perché la litigato con sua madre?

Ieri a Domenica In è stata ospite Gianna Orrù, la madre di Valeria Marini. Per prima cosa Mara Venier ci ha tenuto a fare una bella chiacchierata con lei e ha mostrato un bel video ritratto della sua vita. La nota dolente è sopraggiunta nel momento in cui la conduttrice ha accolto Valeria in studio. Tra loro infatti si è verificata una discussione in diretta. Ed è qui che abbiamo scoperto perché le due hanno litigato e perché la signora Orrù ha bloccato sua figlia su WhatsApp.

È bene precisare che Valeria Marini e sua madre Gianna hanno avuto sempre un bel rapporto. Ma dall’estate scorsa qualcosa si è incrinato e la Orrù non vuole più avere contatti su sua figlia. Tanto appunto da non rispondere alle sue chiamate, al citofono e addirittura il blocco sull’app di messaggistica istantanea.

Valeria Marini ha spiegato di non sapere perché sua madre sia così arrabbiata con lei, però ha teso una mano per un chiarimento: “Se serve io le chiedo scusa se si è offesa di qualcosa. Lei per me ha fatto molto e viceversa“.

A Vanity Fair recentemente Valeria ha confidato del periodo difficile affrontato e che sua madre non parla più con nessuno. La Marini ha detto che lo scorso dicembre, quando ha subito un’aggressione sulle scale di casa, non ha ricevuto alcuna chiamata da parte sua e ci sarebbe rimasta male. Dopo quanto successo con lei ha anche pensato di lasciare tutto.

Secondo le indiscrezioni Gianna Orrù non avrebbe apprezzato le interviste rilasciate da Valeria Marini riguardo la truffa subita da ben 350mila Euro da parte di un uomo, che avrebbe dovuto invece investirli per lei. Per la signora Orrù questo sarebbe stato un duro colpo e tutte le dichiarazioni di Valeria non le avrebbe per nulla gradite, sebbene spesso ne abbiano parlato insieme anche in TV.

A quanto pare il distacco tra le due parti si è fatto via via più serio, dato che Valeria Marini ha parlato della difficoltà di ricongiungersi con sua madre. A confermare i rumor anche le parole di Gianna Orrù a Domenica In, con tanto di abbraccio negato:

“Le cose private non vanno mai rese pubbliche e tu l’hai fatto, le hai sbandierate ovunque. Te lo ripeto, le cose private devono restare private! Se io sono il centro della tua vita come dici vedi di organizzarti diversamente“, ha chiuso.

Quindi se vi state chiedendo perché Valeria Marini e sua madre hanno litigato e perché quest’ultima l’ha bloccata su WhatsApp pare che le ragioni siano queste. Le rivelazioni private fatte su TV e giornali da Valeria hanno portato al gelo con la signora Gianna. Riusciranno a chiarirsi un giorno?