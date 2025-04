A Ne Vedremo delle belle, Valeria Marini ha ballato sulle note di Chiamo io chiami tu, brano tormentone di Gaia presentato all’ultimo Festival di Sanremo 2025. Dopo l’esibizione non è tardata ad arrivare la reazione della cantante.

La reazione di Gaia al ballo di Valeria Marini

Ne vedremo delle belle si è conclusa con la vittoria di Lorenza Mario. Tra le grandi protagoniste anche Valeria Marini, che durante la finale si è resa protagonista della coreografia sulle note della canzone sanremese di Gaia, “Chiamo io, chiami tu”. Ha improvvisato un balletto, cercando di replicare al meglio i passi del coreografo e maestro Carlos Diaz Gandia.

Durante una delle prove consisteva nel recitare Chiamo io chiami tu di Gaia, come se fosse una poesia. Valeria Marini ha subito fatto sapere che ha imparato la coreografia. La giurata Mara Venier ha chiesto alla showgirl se poteva eseguirla. Così si è lanciata a centro studio e ha cantato e ballato il brano, come potete vedere qui a seguire…

voglio vivere in questo videopic.twitter.com/aC4ZkgxmIM — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) April 12, 2025

Ovviamente il video si è diffuso piuttosto rapidamente sui social e su TikTok, sotto al post di Trash Italiano, Gaia ha commentato la performance di Valeria Marini. In modo simpatico e al contempo felice di essere arrivata a così tante persone, l’artista ha scritto: “Quel movimento di bacino…quel dannato movimento di bacino. Grazie Valeria, te se ama! Baci stellari”.

Valeria Marini balla Chiamo io chiami tu, il commento di Gaia

Insomma un gesto sicuramente gradito da Valeria, specie dopo quanto accaduto ieri a Domenica In, quando è stata protagonista di una discussione in diretta con la madre Gianna Orrù. Lei sperava di farle una sorpresa, ma la signora Gianna (con la quale non parla da diversi mesi) non l’ha presa granché bene per i motivi poi rivelati.

E chissà che magari questo gesto di Gaia non possa aver regalato un sorriso a Valeria Marini.