Quanto guadagna Perla Vatiero per una storia su Instagram? Qualcuno forse se lo sarà domandato e lei ha dato una risposta

Sui suoi canali social Perla Vatiero ha svelato quanto guadagna per una storia su Instagram. E si tratta di una cifra importante.

Quanto guadagna Perla Vatiero con le storie Instagram

Uno dei lavori che più fanno discutere è quello dell’influencer. Lo sa molto bene Perla Vatiero che, dopo Temptation Island e il Grande Fratello, ha visto certamente il suo lavoro in evidente aumento anche grazie all’uso dei social. La vincitrice dell’ultimo GF è sempre molto attiva con i suoi fan e sul suo profilo nel tempo non sono mancate collaborazioni con brand noti.

In queste ore però, a seguito di alcune storie Instagram pubblicate sul suo profilo, Perla Vatiero ha fatto riferimento al suo guadagno sulla piattaforma. Lungi da noi fare i conti in tasca a nessuno, ma pare che la cifra abbia attirato l’attenzione degli utenti sui social. La Vatiero precisamente l’ha fatto in riferimento alle storie postate legate ad alcuni precisi lavori che svolge.

“Per un set di storie io prendo sui 1400”, ha svelato Perla Vatiero. Ma il costo potrebbe anche variare o essere inferiore a questo. Tutto sembra dipendere quindi dal tipo di progetto a cui partecipa attivamente.

Un discorso questo ovviamente che non si sofferma solo su Perla Vatiero, anche se è stata presa lei come riferimento in questo caso, ma che coinvolge anche tutti gli altri influencer.

Influencer in crisi?

Durante giugno 2024, quindi nel periodo estivo, vi avevamo parlato dei guadagni degli influencer e di come questi siano calati rispetto al passato. A portare alla luce il tutto è stato, in quell’occasione, il Wall Street Journal, che ha sottolineato come durante lo scorso anno il 48% dei creator digitali abbia guadagnato meno di 15.000 dollari. Solo il 13% pare sia riuscito ad andare oltre i 100.000.

Sempre entrando nello specifico si è poi parlato anche del nostro Paese, dove però non sembrano esserci cali così evidenti e quindi lavorare come content creator porterebbe molti più. guadagni rispetto a un dipendente o autonomo. Peraltro avevamo riportato anche la classifica, ripresa anche da Dagospia, degli influencer più pagati in Italia:

al primo posto Khaby Lame, con 160 milioni di follower e pare 325mila euro a post. Alle sue spalle, al secondo posto, era emerso il nome di Chiara Ferragni che con un singolo post guadagnerebbe circa 95 mila euro. A seguire Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, che nel 2022 pare abbia fatturato 11,6 milioni di euro.