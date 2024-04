Petit scoppia a piangere pensando a sua mamma: “Mi manca” – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 26 Aprile 2024

Amici 23

Attimi di nostalgia e commozione per Petit ad Amici 23 che si è messo a piangere parlando con la fidanzata Marisol

Momento di nostalgia per Petit ad Amici 23 quando nella notte, parlando con Marisol, è scoppiato a piangere pensando alla sua mamma. Al cantante manca molto la famiglia, in particolare la mamma e quindi ha parlato con la fidanzata di questo sentimento che sta provando.

Le lacrime di Petit perché sente la mancanza della mamma

Nel daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 26 aprile, abbiamo visto il risultato del televoto della gara di canto di un paio i giorni fa e il momento di sconforto di Mida. C’è stata anche la festa a sorpresa per Cristiano Malgioglio che si è commosso. Ma successivamente si è anche parlato di Petit poiché durante la notte ha vissuto un momento di nostalgia.

In camera con Marisol, il cantante stava guardando un peluche che gli era arrivato come regalo da casa, dalla sua mamma sembra. E lui ci ha disegnato sopra dei cuoricini, un gesto molto apprezzato dalla ballerina poiché trova il suo fidanzato davvero dolce e sensibile.

A questo punto Petit ha detto di aver scritto sul peluche le iniziali di sua mamma. “Perché mi manca”, ha detto l’allievo di Zerbi per rispondere alla domanda di Marisol sul motivo per cui lo aveva fatto. Questo ha commosso l’allieva della Celentano e infatti il cantante poi ha detto: “Dai che poi fai piangere anche me”.

Poco dopo la coppia è uscita andando nel giardino sul retro della casetta e quindi Petit si è lasciato andare a una confessione. “Mi manca mia madre”, ha iniziato a dire il cantante. “Sono entrato qui che non si sapeva nella vita cosa avrei fatto, perché non ho portato avanti niente. Ed essere arrivato fino a questo punto è un orgoglio proprio…vedere che lei e papà e tutti sono orgogliosi di me. Vedendo il cuscino che mi ha dato lei, ho visto proprio l’immagine di io che esco, torno a casa e c’è lei che mi aspetta”.

Durante la notte Petit ha un momento di nostalgia e si confida con Marisol… #Amici23 pic.twitter.com/mSUXBvM83h — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2024

Questi momenti di nostalgia sono più che normali per gli allievi di Amici 23. La maggior parte di loro sono dentro la scuola da ben sette mesi. Hanno visto la famiglia solo per 3 giorni a Natale e quindi è più che comprensibile che ne sentano la mancanza.