1 Una fan mette ancora una volta Pierpaolo Pretelli in guardia da Giulia Salemi: ecco cosa è accaduto e la reazione sbigottita della blogger

Giornata di grandi emozioni e sorprese per Pierpaolo Pretelli. Sulla casa del Grande Fratello Vip 5 infatti per l’ex Velino sono arrivati diversi aerei, inviati dai fan per supportarlo. A destare sospetto è stato anche un misterioso messaggio arrivato apparentemente da parte di Elisabetta Gregoraci, che ha riempito di gioia il modello. Tuttavia a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Giulio, fratello di Pierpaolo, che ha svelato come in realtà ad inviare l’aereo non sia stata la conduttrice, ma i follower dei Gregorelli, che ancora sperano in un riavvicinamento tra i due. Come se non bastasse poco dopo ad arrivare fuori le mura della casa è stata un’altra fan di Pretelli, che ha urlato un messaggio che ha lasciato spiazzato il web. La seguace dell’ex Velino l’ha infatti messo in guardia nuovamente da Giulia Salemi, che come sappiamo in questi giorni si è avvicinata a Pierpaolo. Queste le sue parole a riguardo:

“Pierpaolo stai attento a Giulia. Se perdi noi perdi tutto”.

A quel punto Pierpaolo Pretelli ha accolto il messaggio come una minaccia. È infatti sembrato che i fan del modello fossero pronti a lasciarlo solo nel caso in cui iniziasse una storia con Giulia Salemi. Quest’ultima nel mentre è rimasta senza parole, e delusa ed amareggiata ha affermato ad Adua Del Vesco:

“Capisci? Io non ho parole”

Fate schifo, voi e tutti quelli che la pensano come voi e sono d’accordo con questa pazza. (Non mi riferisco a tutti, sia chiaro #gregorelli ) #prelemi #gfvip pic.twitter.com/pZHTe4EOwo — “cucciola di panda” 38% (@prelemiupdates) December 23, 2020

Lo stesso Pierpaolo Pretelli però non ha dato ascolto al messaggio, dichiarando semplicemente:

“Io accetto il consiglio, però uno si vive le cose in base a cosa ha voglia di viversi“.

Poco dopo l’accaduto però per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è arrivata una bellissima sorpresa. Scopriamo di cosa si tratta.