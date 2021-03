Pierparolo Pretelli prima del GF Vip

Mentre altrove qualcuno s’informa su un’eventuale presenza dell’ex Velino alla prossima edizione di Temptation Island insieme alla sua Giulia, Pierpaolo Pretelli rilascia un’altra intervista a Il Giornale. L’ex gieffino è ancora fresco di podio, e si gode la grande popolarità dovuta sia al suo percorso nella Casa che alla nuova storia d’amore con la Salemi.

Alla faccia dei malpensanti, la coppia formatasi all’interno del reality, fra mille vicissitudini e malelingue, resiste anche all’esterno. Entrambi cercano di fare il possibile per vedersi nonostante la pandemia, magari incastrando gli impegni di lavoro tra Roma e Milano. E proprio in ragione delle difficoltà che una coppia qualunque affronta in questo periodo, si è domandato a Pierpaolo se non stia segretamente pianificando la convivenza.

A queste e a molte altre domande, il modello lucano ha risposto soltanto dopo aver svelato che per lui il Grande Fratello VIP è stato una vera svolta. Non solo grazie alla ritrovata popolarità o il prezioso sentimento nato con Giulia, ma soprattutto perché la sua carriera languiva ormai da troppo tempo.

Basti pensare che, dopo l’esperienza di Velino per Striscia la Notizia (accanto a Elia Fongaro) ed essersi dedicato alla gestione di vari locali nella Capitale, Pierpaolo era finito a fare il commesso in un negozio.

“(Con il GF, ndr) è nato tutto per caso, perché quando ho fatto il provino”, ha rivelato, “stavo lavorando in un negozio di abbigliamento. Poi, dopo qualche settimana, mi è arrivata la bellissima notizia di fare le valigie”.

Con la Gregoraci

E quelle valigie Pierpaolo Pretelli non avrebbe avuto motivo di disfarle sino alla fine del gioco, dove peraltro è arrivato dopo un mese d’immunità come finalista.

Le imitazioni sono state il suo biglietto da visita, il suo viso da bravo ragazzo ha fatto innamorare tutti, e il carattere affabile è servito a farsi amare indiscriminatamente. A parte da Elisabetta Gregoraci, che malgrado il flirt ha preferito tracciare confini ben precisi con il bel Pierpaolo.

Per lui non è stato facile accettare i famigerati “paletti” piantati dalla showgirl. Ma una volta capito che nemmeno insistendo avrebbe rimosso lo scudo di Elisabetta, Pierpaolo ha fatto un passo indietro. Sull’entità dei suoi sentimenti verso la Gregoraci, a ogni modo, Pierpaolo Pretelli dichiara oggi:

“Per me è stata una cotta, soprattutto a livello fisico. Certo, ci sono stati dei momenti in cui speravo di riuscire a cogliere più interesse da parte sua. Ma lei è rimasta molto sulle sue, e non nego che ci siano stati momenti difficili. Poi ha iniziato sempre più a prendere le distanze, definendo tutto come un’amicizia speciale. A quel punto ho rispettato la sua decisione. D’altronde, l’amore bisogna alimentarlo in due, e così pian piano tutto è svanito”.

Convivenza fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?

Fortuna che l’entrata di Giulia Salemi gli ha restituito il sorriso negli occhi, rinfocolando quella fiducia nell’amore a suo dire crollata dopo la separazione da Ariadna Romero. Da allora Pierpaolo aveva smesso di credere che in futuro avrebbe riprovato emozioni ugualmente intense. Ci ha pensato l’arrivo della Salemi, a fargli cambiare idea.

Ma quale sarà il futuro di questo nuovo grande amore? Nonostante gli entusiasmi, pare che Pierpaolo preferisca andarci piano.

“Per la convivenza è presto, e per ora preferiamo goderci il piacere dell’attesa derivante dallo stare per qualche ora insieme. Detto questo, tra noi ci sono tutte le basi per dar vita a qualcosa di più importante”.

Il tempo per farlo non gli mancherà, e nemmeno a noi quello per seguirne gli sviluppi!

