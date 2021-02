1 La reazione di Pierpaolo Pretelli

Sono ormai mesi che i fan del Grande Fratello Vip 5 si sono appassionati alla storia d’amore nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Come sappiamo infatti tra l’ex Velino e l’influencer a poco a poco è nato un sentimento autentico e sincero, che ha fatto emozionare migliaia di telespettatori. Qualche giorno fa però proprio Giulia è stata eliminata dal gioco ed ha così dovuto lasciare la casa ad un passo dalla finale. Tuttavia la Salemi ha dichiarato che attenderà con ansia il ritorno a casa di Pierpaolo, che nel mentre in queste ore è apparso giù di morale.

Nonostante manchi soltanto una settimana alla fine di questa lunga edizione e al momento in cui finalmente potrà riabbracciare Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli sta sentendo molto la mancanza della sua fidanzata. Poco fa però è arrivata per lui una meravigliosa sorpresa, che gli ha fatto tornare il sorriso. Fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip 5 è infatti arrivato un fan dei Prelemi, che ha urlato a Pierpaolo un messaggio d’amore proprio da parte di Giulia. A quel punto Pretelli, visibilmente emozionato, non ha potuto fare altro che sorridere e ringraziare la sua fidanzata e coloro che li sostengono. Questo il messaggio per l’ex Velino:

“Pier ho un messaggio d’amore da parte di Giulia, ti pensa sempre”.

Il messaggio d’amore giunto da parte di Giulia Salemi ha cambiato l’umore di Pierpaolo, che ha così ritrovato il sorriso. Nel mentre qualche ora fa proprio l’influencer ha parlato per la prima volta dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5. Rivediamo le sue parole.