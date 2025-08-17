Rai 1 non poteva non ricordare il re della TV, Pippo Baudo. Per tale ragione la rete ammiraglia ha cambiato la sua programmazione (e ci saranno altre variazioni nel corso di queste giornate), per rendere omaggio al noto conduttore televisivo.

Pippo Baudio, cambia la programmazione di Rai 1

Nel corso della giornata di oggi 17 agosto e dei prossimi giorni ci saranno ulteriori variazioni nel palinsesto Rai, per rendere omaggio nel migliore dei modi a un gigante come Pippo Baudo. Il presentatore è morto ieri a Roma all’età di 89 anni. Nato a Militello, ma di Catania (lui amava sempre ricordarlo), è stato così lungimirante, unico e impareggiabile, da accompagnare intere generazioni.

Un mito della televisione italiana che non si è solo limitato a farla e portare spettacoli di alto livello, a essere uno scopritore di talenti come Laura Pausini, Giorgia, da Lorella Cuccarini a Eros Ramazzotti. Lui era la TV. Per questo motivo la Rai, la sua casa, non poteva che intervenire e osservare dei cambiamenti in quello che è il palinsesto del SUO canale.

Rete che proprio ieri non appena è giunta la bruttissima notizia ha dedicato un’edizione straordinaria a Baudo condotta da Giorgia Cardinaletti, così come tanti momenti recuperati dagli archivi di Techetechetè. Ma non solo perché a ogni pausa pubblicitaria su tutti i canali, la Rai ringrazia Pippo Baudo.

Oggi domenica 17 agosto su Rai 1 dalle 08:20 alle 10:00 ci sarà uno Speciale Tg1 – “Addio a Pippo Baudo”. Ma non solo. Perché sempre oggi dalle 14:00 alle 18:40 ci sarà uno speciale di Estate in Diretta interamente dedicata a lui.

Seguiranno ancora degli ulteriori cambiamenti durante queste ore, per quanto riguarda la camera ardente fino ai funerali che (probabilmente saranno in Sicilia), molto probabilmente, saranno trasmessi in diretta. Ma ancora si attendono ufficialità a riguardo, ma non esiteremo a darvi tutti i dettagli a riguardo.