All’età di 89 anni è morto Pippo Baudo. La triste notizia arriva dal sito ANSA, battuta in questi ultimissimi minuti.

Pippo Baudo è morto

Triste notizia per il mondo della televisione e dello spettacolo italiano. Una notizia che mai avremmo voluto darvi e che facciamo davvero fatica a scrivere e riportare senza commuoverci. Pippo Baudo è morto. A 89 anni il famoso conduttore televisivo si è spento a Roma, circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi affetti più cari. A confermarlo, purtroppo, il suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.

Simbolo e monumento delle televisione italiana, ha realizzato programmi di grande successo, da Canzonissima per passare a Domenica In. Come dimenticare poi i tredici Festival di Sanremo sotto la sua conduzione. Lavorare al suo fianco era senza dubbio un immenso privilegio per tutti coloro che hanno avuto questa immensa opportunità.

La notizia della morte di Pippo Baudo, resa nota dall’Ansa, si è diffusa piuttosto rapidamente trovando cordoglio da parte di tutti, da semplici fan per passare a volti noti dello spettacolo. In tanti hanno lavorato con lui o hanno avuto modo di incrociare la sua strada e, per questo, ricordarlo come merita.

Tra questi pensiamo per esempio a Laura Pausini (una delle sue pupille della musica italiana), per passare a Paola Perego, Antonella Clerici o ancora Barbara d’Urso e Simona Ventura. Ma sono davvero moltissimi altri coloro che si sono riversati sui social per esprimere il loro dispiacere per questa grande perdita. Tutti uniti nel cordoglio del grande e immenso Pippo Baudo.

Una figura iconica, una vera istituzione del panorama dello spettacolo del nostro Paese. Chiunque di noi ha un piccolo pensiero che lo lega a lui, che si tratti di un programma televisivo, di una dichiarazione o una semplice battuta.

Novella2000.it e Novella 2000, il direttore Roberto Alessi e tutta la redazione si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del grande Pippo Baudo.