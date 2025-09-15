A Verissimo Katia Ricciarelli non ha risparmiato delle critiche alla segretaria di Pippo Baudo, che ha accusato di non averla avvisata dopo la morte dell’ex marito.

Le critiche di Katia Ricciarelli

Oltre alla verità di Raoul Bova e al chiarimento di Cecilia Rodriguez, anche Katia Ricciarelli ieri è intervenuta in studio da Silvia Toffanin. Ospite della puntata domenicale la cantante lirica ha raccontato per la prima volta il dolore e lo smarrimento provati alla notizia della morte dell’ex marito Pippo Baudo. Un dolore amplificato, secondo il suo racconto, dal modo in cui ha scoperto la notizia: attraverso dei messaggi di condoglianze ricevuti sul cellulare.

“Pensavo fosse uno scherzo, una fake news. In passato mi era già capitato. Poi la mia agente me l’ha confermato. Non è stato giusto”, ha detto la soprano, visibilmente scossa. Secondo Katia Ricciarelli, la colpa di questa mancanza di comunicazione sarebbe da attribuire a Dina Minna, storica segretaria di Pippo Baudo: “Le telefonate erano filtrate da una segretaria che avrebbe dovuto avvisarmi che stava male, e poi della sua morte. È giusto che si sappia”.

La cantante ha raccontato che l’ultimo incontro con Baudo risale a cinque anni fa, in occasione di una rappresentazione della Traviata all’Arena di Verona. “Mi ha abbracciata e baciata con affetto. Poi ci siamo sentiti ancora per un po’, ma a un certo punto è sparito. Provavo a chiamarlo, ma non c’era modo. Non avevo un filo diretto. Credo che quella persona abbia fatto da barriera tra noi”, ha detto Katia Ricciarelli. Un’accusa pesante, che contrasta con la versione di Dina Minna, secondo la quale era Baudo a non volerla più vedere.

Katia Ricciarelli ha poi rivelato di aver vissuto un momento difficile dopo la scomparsa di Pippo: “Io e lui eravamo divorziati, ma sentivo che c’era. Ora sono sola. Sono stata male, ho pensato di smettere di lavorare. Poi ho capito che il lavoro mi aiutava”.

Infine, ha aggiunto con fermezza: “Quello che mi hanno fatto è una cattiveria. Anche suo figlio Alessandro non è stato avvisato. Non so se Pippo sapesse tutto, ma non credo volesse isolarmi. Non perdonerò mai. Ma i conti tornano sempre”.

C’è da dire che in questi giorni mediante il suo avvocato, Dina Minna aveva fatto sapere che se Katia Ricciarelli avesse parlato male di lei a Verissimo avrebbe agito nuovamente dopo la diffida. Ora dopo queste dichiarazioni cosa succederà?