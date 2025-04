Crisi di ascolti a Pomeriggio 5: Myrta Merlino avrebbe annullato le vacanze per restare in onda

Gli ascolti avrebbero messo in crisi Pomeriggio 5. Myrta Merlino, secondo i recenti rumor, avrebbe annullato le vacanze per restare in onda e al timone del programma di Mediaset.

Pomeriggio 5, la scelta di Myrta Merlino

Intorno a Pomeriggio 5 e al futuro di Myrta Merlino in questi mesi si sta dicendo davvero parecchio. La conduttrice si è detta sempre molto serena e non ha mai fatto parola di un suo ipotetico addio come si vocifera da tempo. Intanto Giuseppe Candela ha rivelato che la situazione sarebbe piuttosto “rovente” in quel di Mediaset a causa degli ascolti del ‘contenitore’ pomeridiano.

Il giornalista ha aggiunto anche che Myrta Merlino, come già aveva anticipato, avrebbe dovuto prendersi un periodo di vacanza, dal 18 al 27 aprile e al suo posto si parlava dell’impiego di Dario Maltese, che già è di casa. Ma qualcosa sembra essere andato storto, secondo i rumor:

“Situazione rovente a Pomeriggio 5 (in crisi di ascolti). Myrta Merlino annulla le vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile. Al suo posto era previsto Dario Maltese”.

Post su Pomeriggio 5 presente sul profilo X di Giuseppe Candela

Pare qui, se così fosse, che Myrta Merlino non avrà pause, con il compito dunque di occuparsi di Pomeriggio 5 e tentare di far risalire gli ascolti TV durante la sua fascia oraria, momento in cui dall’altra parte c’è Alberto Matano con La Vita in Diretta.

Peraltro nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia ha anche fatto sapere che ci sarebbero delle sorprese e una di queste potrebbe essere il cambio della guardia a Pomeriggio 5. Stando al pettegolezzo infatti pare che Mediaset stia sondando la possibilità di arruolare Greta Mauro. Il giornalista ha anche spiegato che sarebbero iniziati “i primi dialoghi”.

Precisiamo che al momento non c’è alcuna conferma di queste indiscrezioni, quindi staremo a vedere se la stessa Myrta Merlino o Mediaset decideranno di intervenire per fare chiarezza. Ad ogni modo Novella2000.it vi aggiornerà nel caso dovessero esserci delle novità.