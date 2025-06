Stando a un retroscena emerso nelle ultime ore, Gianluigi Nuzzi sarebbe in lizza per la conduzione della prossima edizione di Pomeriggio Cinque, dopo l’addio di Myrta Merlino.

Sarà Gianluigi Nuzzi a condurre Pomeriggio Cinque?

Pochi giorni fa si è chiusa questa stagione di Pomeriggio Cinque e la diretta è terminata con i saluti di Myrta Merlino, che lascia ufficialmente la trasmissione. Dopo due anni alla conduzione del programma che in passato è stato di Barbara d’Urso, la presentatrice ha deciso di dedicarsi ad altri progetti. In rete nel mentre è partito il toto nome su chi prenderà in mano le redini del contenitore pomeridiano di Canale 5 e sono così spuntate diverse voci di corridoio.

Inizialmente si è infatti parlato del possibile arrivo di Cesara Buonamici e di Veronica Gentili. Ma non solo. Tra i papabili presentatori del programma è spuntato anche Alfonso Signorini, che a settembre tornerà con il Grande Fratello. Questa mattina però, a sorpresa, a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Davide Maggio. Secondo il giornalista, Mediaset avrebbe già scelto a chi affidare la trasmissione e si tratterebbe di un uomo.

Adesso, come se non bastasse, a svelare un ulteriore retroscena sono stati gli amici di Today. Secondo quanto riferito dal portale, in lizza per la conduzione della prossima edizione di Pomeriggio Cinque ci sarebbe Gianluigi Nuzzi. Il nome del presentatore di Quarto Grado avrebbe “superato nelle ultime ore quelli di altri conduttori” e sembrerebbe avere ottime chance di spuntarla.

Attualmente però da parte di Mediaset non è ancora arriva alcuna ufficialità e di conseguenza vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor in attesa di news certe, che potrebbero arrivare a breve. Tra poche settimane infatti verrano presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva e scopriremo dunque cosa accadrà.