C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, non solo per quanto riguarda il cast ma, soprattutto, per quanto riguarda la giuria. Certo come saprete l’addio di Selvaggia Lucarelli, che condurrà “L’Isola dei Famosi” ma anche gli altri giurati sono in dubbio. In particolare Ivan Zazzaroni, che potrebbe essere sostituito da un nome impensabile. Ecco di chi si tratta.

Ballando con le Stelle, quanto dubbi per la nuova edizione!

Il prossimo 3 di ottobre dovrebbe partire la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Manca quindi ancora molto tempo ma Milly Carlucci e la produzione stanno già lavorando al fine di rendere la nuova edizione spettacolare. Ballando è, in effetti, un programma seguitissimo dal pubblico e ogni anno le attese sono sempre tante. Oltre al cast, ancora in via di definizione, ci sono molti dubbi legati alla giuria specie dopo l’addio, dopo tanti anni, di un punto fermo quale Selvaggia Lucarelli, che condurrà su Mediaset “L’Isola dei Famosi“. E gli altri giurati? Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni ci saranno?

“Prende il posto di Ivan Zazzaroni”, bomba clamorosa a Ballando con le Stelle

Come detto è ancora tutti in fase di lavorazione. Ancora non sappiamo con certezza chi ci sarà nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, né per quanto riguarda il cast, né per quanto riguarda la giuria. Sono ovviamente tante le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, sia riguardanti i possibili concorrenti, sia i possibili nuovi giurati. L’ultima riguarda il giornalista Ivan Zazzaroni, che potrebbe essere sostituito da Adriano Panatta, ex grande tennista italiano. Si tratta ovviamente solo di una indiscrezione in quanto, tempo fa, lo stesso Zazzaroni aveva confermato la sua presenza al dance show Rai durante una conversazione con Roberto Alessi: “Tutto confermato, nessuna novità: sarò in trasmissione. Sono confermati sia Carloyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.” Insomma, sarò davvero così? Non resta che aspettare.

Ballando con le Stelle, i possibili nuovi giurati

L’ultimo nome circolato come nuovo giurato a “Ballando con le Stelle” è quello dell’ex tennista Adriano Panatta al posto di Ivan Zazzaroni. Nelle ultime settimane in realtà sono stati tanti i nomi circolarti come possibili nuovi giurati al dance show Rai, da Barbara D’Urso ad Alberto Matano, passando per Giuseppe Cruciani e Geppi Cucciari, oltre a Francesca Fialdini, Simona Izzo, Riccardo Rossi e Pierluigi Pardo. Nessuna di queste indiscrezioni ha però per il momento trovato alcuna conferma. Tocca quindi avere ancora un pò di pazienza per sapere come sarà composta la giuria per la prossima edizione del dance show che, ricordiamo, dovrebbe partire il prossimo 3 di ottobre.