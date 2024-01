Il presunto flirt tra De Martino e la Marcuzzi “sarebbe nato nel 2018”: la ricostruzione

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Gennaio 2024

Stefano De Martino

È bastato un commento su Instagram di Belen Rodriguez per riaprire il gossip sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ora è emersa una sorta di ricostruzione dei fatti circa il pettegolezzo nato nel 2020.

La ricostruzione sul presunto flirt De Martino-Marcuzzi

Il 3 luglio 2020 con un articolo a tarda sera Dagospia lanciava una clamorosa notizia: “Stefano De Martino ha una relazione con Alessia Marcuzzi”. Dopo velate smentite e un intervento da parte del conduttore, oggi a distanza di quasi 4 anni se ne torna a parlare. Come mai?

La sera di Capodanno Belen Rodriguez ha risposto a un commento di un utente sui social, che le chiedeva di dirci qualcosa in più circa questo pettegolezzo che, per settimane, ha tenuto con il fiato sospeso gli amanti del gossip. La showgirl argentina a modo suo ha confermato che tutto sarebbe vero.

Ora il settimanale Chi ha pensato di fare una ricostruzione su quanto successo. Partiamo dunque con il dire che Belen Rodriguez avrebbe scoperto di questo presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi in pieno lockdown. Come? Trovando dei messaggi sul tablet.

Stando alla rivista però la frequentazione “segreta” sarebbe precedente alla rivelazione dei messaggi. Si deve tornare indietro al 2018 addirittura, anno in cui Alessia Marcuzzi era alla conduzione de L’Isola dei Famosi e Stefano De Martino inviato, voluto proprio dalla conduttrice.

Proprio in quel periodo Stefano era single, dopo aver chiuso con Belen Rodriguez nel 2015. Mentre Alessia Marcuzzi era sposata da appena un anno. Secondo Chi però avrebbe “flirtato platonicamente” con De Martino.

Sui set fotografici prima de L’Isola dei Famosi pare pure che tra i due ci fosse una bella intesa. E il gesto fatto da Stefano De Martino durante la finale de L’Isola dei Famosi verso Alessia Marcuzzi è rimasto impresso a tanti: “(…) quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore”, ricorda il giornale.

Recentemente poi a Domenica In Belen Rodriguez ha parlato dei presunti tradimenti subiti da Stefano, ma non è mai entrata troppo nei dettagli. La conduttrice non ha fatto in nomi, anche se magari avrebbe voluto. E qui in tanti si sono domandati se vi era o meno un riferimento ad Alessia Marcuzzi. Poi la “conferma” di Belen su Instagram.

Allo stesso tempo invece Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno sempre negato il pettegolezzo e non ne hanno mai parlato troppo apertamente.