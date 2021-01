Primo appuntamento 5 anticipazioni quarta puntata: il ritorno di Federico e Giulia. Sarà amore?

Primo appuntamento 5 anticipazioni quarta puntata: tutto quello che accadrà nel nuovo episodio del programma condotto da Flavio Montrucchio.

Primo appuntamento 5 anticipazioni quarta puntata

Continua la messa in onda di Primo appuntamento 5. Il programma condotto da Flavio Montrucchio vede ogni settimana nuovi single in cerca dell’amore. Ma a volte capita che siano protagoniste anche vecchie coppie nate proprio nella trasmissione e quindi grazie ad essa. Con lui ritroviamo il barista, primo confidente dei single in arrivo nel ristorante, il metre e tutti i camerieri.

Nella terza puntata abbiamo conosciuto 8 single e li abbiamo visti conoscersi. Cosa è successo, quindi, alle quattro coppie? Quella formata da Annalisa e Lorenzo non ha avuto buon esito e i due sono ancora single. Bernardo e Giusy, invece, hanno scelto di rivedersi, si sentono e basta e sono ancora entrambi single. Per quanto riguarda Mirella e Angelo, hanno deciso di rivedersi, si sentono ancora e si stanno organizzando per una seconda cena romantica a casa di lui. Infine anche Stefano e Giuliano hanno deciso di continuare, si sentono costantemente e Giuliano si sta organizzando per passare un weekend da Stefano e conoscerlo meglio.

Si arriva così alla quarta puntata di Primo appuntamento 5, cosa accadrà secondo le anticipazioni? Avremo una coppia di over, pronti a rimettersi in gioco in amore. Poi due fratelli (o almeno così appaiono) si presentano insieme al ristorante per trovare l’amore. Si troveranno di fronte due ragazze molto dedite allo studio. Infine faranno ritorno Federico e Giulia per la loro seconda possibilità. Il colpo di fulmine scattato la volta precedente si trasformerà in amore?

Ma vediamo più nel dettaglio le coppie protagoniste…

Primo appuntamento 5 quarta puntata le coppie

Chi saranno i protagonisti della quarta puntata di Primo appuntamento 5 secondo le anticipazioni? Grazie al canale Youtube del programma possiamo dare un primo sguardo alle coppie presenti.

La prima coppia è formata da Nicola e Camilla. Lei ha 22 anni, viene da Roma ed è una studentessa universitaria di ingegneria aerospaziale. Si definisce un po’ rompipalle, testardissima e un po’ ironica. La cosa che le piace di più fare è studiare. È single da sempre, un po’ per sua volontà e un po’ perché ancora non ha trovato qualcuno che le possa davvero piacere. Lui ha 26 anni, vive a Roma e nella vita fa il programmatore. È una persona impostata, precisa e anche un po’ timida, questo lo ostacola a volte.

La seconda coppia è formata da Giuliano e Federica. Lei ha 23 anni e studia biologia marina. La attira tutto ciò che appartiene al mare e adora le meduse. Lui è di Roma e ha 25 anni, nella vita sta cercando di aprire un’attività tutta sua. È una persona pigra e non ha molta iniziativa.

Le anticipazioni della terza puntata di Primo appuntamento 5 ci dicono che la terza coppia è formata da Vittorio e Ines. Lui ha 73 anni, è nato a Roma, ha fatto l’idraulico per tanti anni e adesso è pensionato. Ha praticato karate per 40 anni, gli piace viaggiare e ballare. Con le donne sa essere dolce e delicato, è amante della bella vita e non è un pantofolaio. Lei ha 70 anni, ma se ne sente 50, è cuoca e pasticcera. È single da 10 anni.

La quarta coppia, invece, è formata da Federico e Giulia. Loro li conosciamo già, poiché erano stati protagonisti della seconda puntata ma con single diversi. I due si erano conosciuti al bancone del bar convinti di essere l’uno l’appuntamento al buio dell’altra, ma così non era. I loro appuntamenti non sono andati bene, soprattutto per Federico che non ha fatto altro che pensare a Giulia e guardarla, per poi chiederle, con un bigliettino, se fosse interessata. E così entrambi hanno chiesto alla redazione di poter fare una seconda cena insieme. La loro prima impressione avrà un continuo?

Ma scopriamo dove vedere Primo appuntamento e quando…

Dove e quando vedere Primo appuntamento 5

Adesso che sappiamo tutte le anticipazioni della quarta puntata, ci chiediamo quando va in onda Primo appuntamento 5. Il programma è in onda su Real Time tutti i martedì alle 21.10. Quindi il quarto episodio è in onda martedì 26 gennaio.

Ma se qualcuno non avesse la possibilità di seguire Primo appuntamento 5 sul canale 31, c’è anche un altro modo. Il programma può essere visto in streaming il giorno successivo sulla piattaforma Discoveryplus. E per vedere le nuove puntate in esclusiva, basta abbonarsi a Discovery Plus. I primi quattordici giorni sono gratuiti per chi si abbona la prima volta. In seguito l’abbonamento si rinnova automaticamente a 3,99 euro al mese o 39,90 euro all’anno. La disdetta può avvenire in qualsiasi momento, così da non pagare il termine successivo.

