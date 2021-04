1 Le ultime richieste del Principe Filippo

Venerdì 9 aprile 2021 abbiamo appreso la triste notizia della morte del Principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni. Come è noto solo qualche settimana fa il marito della Regina Elisabetta era stato ricoverato in ospedale per via di alcuni problemi di salute. Tuttavia era sembrato che le condizioni del Duca di Edimburgo fossero migliorate e i sudditi aspettavano con ansia la celebrazione del suo 100esimo compleanno, che sarebbe ricorso il prossimo giugno. Inaspettatamente invece con un annuncio ufficiale sui social, la Royal Family ha comunicato la morte di Filippo, e a quel punto milioni di persone in tutto il mondo si sono unite nel ricordare con affetto il Duca.

Sabato si celebrerà così il funerale del Principe, che su sua stessa richiesta non sarà un evento pubblico. Il consorte della Regina ha infatti voluto una cerimonia privata, che si svolgerà nella Cappella di San Giorgio, la chiesetta privata che si trova all’interno del Castello di Windsor, dove si sposarono Harry e Meghan. Al rito funebre parteciperanno solo i membri più stretti della Famiglia Reale, tra cui lo stesso Duca di Sussex, tornato a Londra momentaneamente per l’ultimo saluto a suo nonno.

In queste ore intanto è emerso un retroscena risalente a qualche giorno prima della morte del Principe Filippo. Pare infatti, come riporta l’esperto reale Jobson al Daily Mail, che il Duca di Edimburgo prima di spirare abbia avuto una conversazione con Carlo, e che abbia fatto a suo figlio alcune ultime richieste. Sembrerebbe che Filippo abbia espressamente chiesto di trascorrere i suoi ultimi giorni al Castello di Windsor, sua residenza da ormai alcuni anni, e di morire nel proprio letto. Ma non solo. Il Principe avrebbe anche chiesto a Carlo di prendersi cura non solo della Regina, ma anche di tutta la famiglia.

Le ultime commoventi richieste di Filippo sono così state accolte. Le volontà del Duca di Edimburgo sono state naturalmente rispettate, e tra qualche giorno la Royal Family dirà addio per l’ultima volta ad uno dei suoi membri più amati di sempre.