Sapete qual è tutto il processo da seguire per poter partecipare al Festival di Sanremo? A svelarlo è stato Fedez, che ha spiegato passo passo le tappe fondamentali per arrivare alla kermesse canora.

Fedez svela il processo per presentare un brano a Sanremo

Dopo la chiacchieratissima prima parte del video realizzato da Alessandro Della Giusta, in cui si racconta tutto il percorso (senza filtri) di Fedez al Festival di Sanremo 2025, è uscita la seconda parte. Episodio in cui il rapper ha rivelato qualche dettaglio tecnico del suo brano, ovvero c’è nato Battito, ma anche tutto il processo che fa ogni artista per arrivare alla kermesse canora.

C’è da dire che qui non sono mancati momenti che hanno attirato l’attenzione di tutti coloro che hanno visionato il video. Questo perché Fedez si è raccontato a 360°, mettendo a nudo i suoi punti di forza e senza nascondere le fragilità che fanno parte del suo carattere. Nel lungo video infatti l’abbiamo visto piangere ed emozionarsi per l’esito della sua esibizione o quando ha parlato dei suoi figli. E non solo.

Sapete qual è la prima cosa da fare quando si decide di andare a Sanremo? Ovviamente bisogna preparare il brano che si intende portare in gara. E Battito com’è nata? A svelarlo nel video è stato proprio Fedez, che ha raccontato quanto segue: “Era da luglio. Da prima anche perché poi l’ho lavorata in Sardegna e l’abbiamo fatta sentire a Conti il giorno del mio compleanno”.

A quel punto Fedez ha spiegato che dopo l’ascolto il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo (in questo caso Carlo Conti), può dire a ogni artista cosa cambierebbe del brano oppure con chi secondo lui dovrebbe fare il featuring. Dunque Conti è sempre pronto a dispensare consigli utili sulla canzone per la manifestazione canora.

Infine Fedez ha ricordato che i nomi vengono annunciati ufficialmente a dicembre, durante il TG1 e che no, i cantanti che hanno presentato il pezzo per Sanremo non sono a conoscenza della scelta fatta dal direttore artistico. È una sorpresa non solo per il pubblico, ma anche per loro!