Inizialmente pensato per Barbara d’Urso il programma Rai è saltato e al suo posto, a quanto pare, vedremo Antonella Clerici

Secondo le recenti indiscrezioni Antonella Clerici potrebbe condurre un nuovo programma su Rai 1 ispirato a “Surprise Surprise”, inizialmente pensato per Barbara d’Urso. La Rai avrebbe deciso di puntare sulla Clerici, mentre la d’Urso ha da poco ufficializzato la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Antonella Clerici al posto di Barbara d’Urso

Antonella Clerici si prepara a tornare in prima serata su Rai 1 con un nuovo progetto, inizialmente pensato per Barbara d’Urso. La notizia (già trapelata nei giorni scorsi) arriva da fonti come Davide Maggio e Hit (per Affari Italiani), secondo cui il programma in questione nasce da un adattamento del format internazionale “Surprise Surprise”, già al centro di discussioni nei mesi scorsi.

Inizialmente, infatti, era previsto che fosse Barbara d’Urso a condurre questo format nei venerdì di gennaio, ma il progetto si sarebbe arenato. Il format non è stato cancellato, però, e ora pare che la Rai e Fremantle (la casa di produzione) abbiano deciso di puntare su Antonella Clerici per portarlo finalmente in onda.

Secondo quanto riportato da Hit, la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” sarebbe entusiasta dell’idea e avrebbe già iniziato a formare la sua squadra. Si tratterebbe di un programma che le è familiare. Basti pensare alla sua esperienza con “Il treno dei desideri”, che ricordava molto lo storico “Carramba che sorpresa” di Raffaella Carrà.

Intanto, per Antonella Clerici si annuncia una stagione televisiva densissima: a partire da lunedì 8 settembre sarà di nuovo al timone di È sempre mezzogiorno, in onda ogni giorno fino a maggio 2026. Poi tornerà in prima serata a novembre con The Voice Senior e da gennaio con The Voice Kids nel sabato sera di Rai 1. Senza dimenticare l’appuntamento musicale di settembre con Suzuki Juke Box al fianco di Clementino.

Se il nuovo progetto prenderà davvero forma in primavera, la Clerici sarà uno dei volti più presenti della Rai nella stagione 2025-2026, mentre Barbara d’Urso, per il momento, si prepara a entrare nel cast di Ballando con le stelle e, forse, a guidare un altro format in futuro (sempre sul primo canale).