Gerry Scotti sta ottenendo un grande successo alla conduzione della Ruota della Fortuna: scopriamo insieme quanto guadagna e quale cifra raggiunge il suo stipendio.

Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: quanto guadagna il conduttore?

Gerry Scotti è uno dei conduttori italiani più amati di sempre e La Ruota della Fortuna sta confermando il suo successo. Il conduttore ha saputo creare una scia di affetto grazie alla sua simpatia e al suo talento. Quando è alla guida di un programma televisivo riesce sempre ad arrivare dritto al cuore dei telespettatori, che amano trascorrere il tempo in sua compagnia. La reputazione del conduttore è quella di un grande professionista, sempre pronto a far sorridere il pubblico e a coinvolgerlo nei giochi che conduce, in grado di realizzare i sogni di molti concorrenti.

La Ruota della Fortuna è uno dei suoi grandi successi, anche dal punto di vista economico. Gerry Scotti guadagna una cifra da capogiro, che gli consente di aumentare notevolmente i numeri del suo patrimonio. Si parla di una cifra che va dai 25.000 ai 30.000 euro per ogni puntata in onda. Un guadagno davvero molto alto, che va a sommarsi agli altri programmi televisivi che conduce e alle varie pubblicità di cui è protagonista.

Gerry Scotti: lo stipendio del conduttore

Gerry Scotti ha saputo creare una carriera lunga e solida, stringendo un rapporto molto saldo con Mediaset. Oltre a La Ruota della Fortuna, ha condotto diversi programmi di grande successo, come Caduta Libera, quiz grazie al quale ha guadagnato tra i 20.000 e i 30.000 euro a puntata. Questo porterebbe il conduttore a guadagnare uno stipendio che oscilla tra i 400.000 e i 500.000 euro lordi al mese. Una cifra così alta da farlo arrivare tra i primi posti nella classifica delle retribuzioni televisive italiane.

Il conduttore viene spesso contattato per condurre altri programmi televisivi, come Striscia la Notizia. In questo caso il compenso si aggira intorno ai 20.000 euro. Per il suo ruolo nella giuria di Tu Si Que Vales le cifre possono superare i 500.000 euro per ogni edizione. Quando è stato chiamato come co-conduttore del Festival di Sanremo, avrebbe potuto guadagnare intorno ai 100.000 euro netti, ma il conduttore ha scelto di rinunciare al cachet, dichiarando di aver accettato per l’amicizia che lo lega a Carlo Conti. Gerry Scotti seleziona sempre gli eventi a cui partecipare, per mantenere la sua immagine che ha conquistato i telespettatori italiani.