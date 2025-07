In queste ore i concerti di Luk3 hanno registrato il sold out e lui ha così lanciato una frecciata ad Anna Pettinelli, che durante il percorso ad Amici ha sempre stroncato il giovane artista.

La frecciata di Luk3 ad Anna Pettinelli

Sono trascorsi due mesi dalla finale di Amici 24 e in queste settimane gli ex allievi hanno dato il via alle loro carriere. A rilasciare il suo primo EP è stato anche Luk3, che ha registrato il debutto più alto in classifica tra i cantanti dell’ultima edizione. Il giovanissimo artista nel mentre ha iniziato a girare l’Italia intera con una serie di instore, durante i quali ha incontrato per la prima volta i fan che per tutto l’anno lo hanno sostenuto e supportato. Ma non è finita qui.

L’ex allievo di Lorella Cuccarini ha anche annunciato due concerti evento, che si terranno a Roma e a Milano il prossimo autunno. I biglietti per questi live sono andati a ruba in una manciata di giorni e solo nelle ultime ore è stato registrato il sold out. A quel punto sui social è arrivata la reazione del cantante, che non è passata inosservata e ha spiazzato i più. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Dopo aver svelato che i suoi concerti hanno fatto il tutto esaurito, Luk3 ha lanciato una frecciata ad Anna Pettinelli, che come è noto durante tutto il percorso ad Amici 24 ha ripetutamente stroncato il giovane artista. Luca dunque, menzionando la prof, ha affermato: “Anna le cose tra di noi non sono mai andate bene ma in segno di pace sei ufficialmente invitata ai miei concerti”.

La provocazione del cantante non è naturalmente passata inosservata e in molti hanno già commentato il post con ironia. Luca nel mentre si gode questo bellissimo momento e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.