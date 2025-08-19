Dopo la morte di Pippo Baudo la Rai ha intenzione di dedicare “qualcosa di importante” al noto conduttore televisivo. A parlarne l’amministratore delegato dell’azienda Giampaolo Rossi all’uscita della camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie.

La dedica della Rai a Pippo Baudo

In attesa dei funerali di domani (saranno visibili anche in TV) per accompagnare Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio, è aperta anche questa mattina la camera ardente (lo sarà fino alle 12:00). Tante personalità e volti dello spettacolo, così come gente comune profondamente commossa lo stanno omaggiando e sperano ora ci siano dei tributi speciali per lui. Come giusto che sia.

Su questo il Comune di Sanremo si starebbe già muovendo, come rivelato nella giornata di ieri tra le varie proposte emerse, ma non solo. Così come la Città dei fiori, anche la Rai sta pensando a qualcosa di importante per l’amato presentatore televisivo. A rivelarlo è stato l’amministratore delegato dell’azienda, Giampaolo Rossi all’uscita dalla camera ardente:

“Intitolare a Pippo Baudo il teatro delle Vittorie? Questa è una decisione che prenderà il Consiglio d’amministrazione. È una valutazione che faremo”, ha svelato ai microfoni della stampa come ripreso dal sito della Rai. “Sicuramente a Baudo sarà dedicato qualcosa di importante della RAI perché è stato un pezzo di storia importante per la nostra azienda, è stato uno di noi ed è stato sempre sentito come un uomo della RAI”.

Molti volti noti dello spettacolo, così come tanta gente comune, sperano che questa idea possa andare in porto e che Pippo Baudo sia omaggiato come meglio merita per quello che ha dato alla televisione, allo spettacolo e alla musica del nostro Paese.

Attendiamo dunque di scoprire quale sarà la decisione da parte dell’azienda dopo l’incontro. Rai che, peraltro, continua a ricordare con profondo affetto Pippo Baudo.