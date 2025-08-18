Oggi alla camera ardente Laura Pausini e Giorgia hanno dato un ultimo saluto a Pippo Baudo. Con parole d’affetto, molto toccanti, hanno ricordato il celebre conduttore: “Ci ha cambiato la vita”.

Le parole di Giorgia per Pippo Baudo

Nel giorno dell’ultimo saluto a Pippo Baudo, due delle artiste che più devono al grande conduttore l’inizio della loro carriera, Giorgia e Laura Pausini, hanno voluto condividere il loro ricordo personale, profondo e commosso. Entrambe si sono presentate nel pomeriggio alla camera ardente e si sono mostrate vicine e molto toccate dalla scomparsa del conduttore, a cui devono tutto.

Laura Pausini e Giorgia non potevano mancare per l'ultimo saluto a #PippoBaudo pic.twitter.com/B7AlY7mJ1t — Pablita  (@saluti37) August 18, 2025

Alla camera ardente allestita per il Re della televisione italiana, poco prima di Laura Pausini, Giorgia ha raccontato il lato più intimo e dolce di Pippo, quello che ha conosciuto negli ultimi anni: la dolcezza. Lei l’ha conosciuto in un momento di grande attività, quindi i tempi erano molto serrati e non c’era tempo di avere delle lunghe conversazioni, che si sarebbero però riservati recentemente. In lui vedeva saggezza e saper vivere, oltre a ironia e dolcezza che porterà sempre con sé. Poi Giorgia ha aggiunto:

“Lui mi ha cambiato la vita, sicuramente se non ci fosse stato Pippo nel ’93, e poi nel ’94, nel ’95, avrei fatto un percorso diverso. Lui ci credeva tanto, neanche io ci credevo tanto come ci credeva lui all’inizio, quindi è stato anche importante in questo senso. Stiamo salutando una parte della nostra storia, della nostra cultura ed è proprio una perdita collettiva che in qualche modo ci unisce… Poche persone riescono a lasciare questa eredità.”

Il ricordo commosso di Laura Pausini

Anche Laura Pausini, visibilmente emozionata, ha voluto sottolineare quanto Pippo Baudo abbia inciso sulla sua vita e sulla sua carriera: “Lui è stato l’incontro più importante della mia vita. Ha cambiato la mia vita, dei miei familiari e di tante persone che mi vogliono bene. Infatti gli vorrò bene per sempre.”

Con tenerezza la cantante romagnola ha ricordato quei consigli che il conduttore le aveva dato: “Mi diceva spesso ‘ricordati di cantare le canzoni eterne. Non ti accontentare di cantare le canzoni di una stagione’. Io gli dicevo, ‘ma come si fa a capire se saranno eterne?’ e lui mi rispondeva ‘lo senti dentro di te’.”

Il rapporto tra Laura Pausini e Pippo Baudo, così come lo è stato anche per Giorgia, è stato saldo fino alla fine. Laura ha spiegato infatti che lui è sempre stato presente e non con una telefonata all’anno:

“L’ho sentito fino all’ultimo compleanno suo e ho pianto tanto in questi giorni. Oggi sento che lui mi sta dando di nuovo quella forza che vedevo nei suoi occhi quando ho fatto le prime prove qui a Roma per Sanremo Giovani nel 1993. Era entusiasta di tutti noi giovani.”

Esattamente come Giorgia, anche Laura Pausini porterà con sé tanti insegnamenti come la sua generosità, da sempre sottolineata anche quando era in vita: “Mi ha insegnato di dire le cose quando viviamo. Lui me le ha dette tutte e io sono stata fortunata a potergli dire sempre ‘ti voglio bene’.”

Parole sentite da parte delle due cantanti, che ora conserveranno nel cuore e nella mente ciò che ha rappresentato per loro Pippo Baudo.